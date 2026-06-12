Вода каждые 10 минут и никаких ботиночек: Как гулять с собакой в жару без риска для здоровья питомца

Летом главный враг собаки — не солнце, а перегрев. Кинолог, приглашённый эксперт бренда Triol Юлия Солтан в беседе с Life.ru объяснила, почему в жаркое время года расписание прогулок нужно выстраивать буквально по часам.

Собаки потеют через кожу, однако это не основной механизм терморегуляции — главную роль играет дыхание с открытой пастью. Когда воздух вокруг раскалён, этот механизм перестаёт справляться, и температура тела начинает расти катастрофически быстро. Юлия Солтан Кинолог, приглашённый эксперт бренда Triol

Оптимальное время выхода на улицу — до 9 утра и после 20 вечера. Прогулки с 11 до 18 часов в июле-августе лучше полностью исключить, особенно для собак с короткой мордой — мопсов, французских бульдогов, пекинесов. У брахицефалов риск теплового удара несравнимо выше.

Перед каждым выходом нужно проверять асфальт: прижмите к нему внутреннюю сторону ладони и подержите семь секунд. Если руку обжигает — собаке будет больно. Поверхность нагревается до 70°C при воздухе в 30°C, а подушечки лап обжигаются за считанные минуты.

«При этом нельзя надевать на питомца специальные ботиночки. Через подушечки лап у собаки происходит часть теплообмена — это один из немногих участков тела, где есть потовые железы. Закрыв их резиной, вы лишаете животное дополнительного канала охлаждения именно тогда, когда он нужен больше всего», — подчеркнула кинолог.

Продолжительность прогулки в жару нужно сокращать до 30 минут, даже если собака выглядит бодрой и просится побегать. Животные, особенно молодые и активные, не умеют вовремя остановиться — они продолжают гнаться за мячом и тогда, когда организм уже на пределе. Активные игры, бег, апортировка при температуре выше 25°C — это риск. Если очень хочется поиграть, делайте это не дольше 5 минут, с перерывами в тени и обязательным питьем после каждого раунда.

Плавание в водоёмах может помочь охладиться, но и здесь нужна осторожность: купать собаку в самую жару не стоит, а после выхода из воды она не должна лежать на солнце — намокшая шерсть под прямыми лучами может спровоцировать перегрев ещё быстрее.

На улицу нельзя выходить без дорожной поилки — это обязательный атрибут любой летней прогулки. Собака должна иметь доступ к воде каждые 10 минут. Хорошо помогают охлаждающие попоны: они работают за счёт испарения и могут снизить температуру тела на несколько градусов — это существенно. Дополнительно можно смочить холодной водой подмышки и живот собаки — это даёт быстрый охлаждающий эффект. Также полезны охлаждающие игрушки, которые можно заморозить и дать собаке грызть.

«Тепловой удар развивается стремительно и требует немедленной реакции. Если собака вдруг остановилась, тяжело дышит или шатается — немедленно перенесите её в тень или прохладное помещение, дайте воду небольшими порциями. Если собака уже упала — не теряйте времени и сразу везите к ветеринару. Чем раньше — тем лучше прогноз», — заключила Солтан.

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