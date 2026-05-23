«Смертельно опасно»: Что делать, если собака проглотила леопардового слизня

Если собака съела на прогулке леопардового слизня, нужно срочно обратиться к ветеринару: паразиты, которых переносят эти моллюски, вызывают смертельное поражение лёгких и сердца. Об этом РИАМО сообщил ветеринарный врач Михаил Зорин.

По словам эксперта, главная угроза — личинки нематоды Angiostrongylus, которые попадают в организм животного.

«Попадая в организм собаки, которая съела слизня, паразит поражает легкие и сердце, вызывая потенциально смертельное заболевание. Симптомы появляются не сразу: кашель, одышка, неврологические нарушения», — отметил эксперт.

При подозрении на поедание слизня не стоит ждать клинической картины — нужно сразу везти питомца к врачу. Кроме того, слизни накапливают токсины от отравленных приманок для грызунов, что грозит вторичным отравлением.

В России встречаются и краснокнижные слизни (например, Krynickillus melanocephalus). Намеренное уничтожение таких видов грозит штрафом, но на практике привлечь к ответственности за раздавленного слизня сложно: отличить охраняемый вид от обычного без специальных знаний практически невозможно. Леопардового слизня легко узнать по пятнистому окрасу и размеру до 20 см, а краснокнижные виды мельче и встречаются реже.

