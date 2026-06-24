Первые дни в новом доме: Как защитить котёнка или щенка от проводов, растений и бытовой химии

Появление в доме маленького котёнка или щенка — событие радостное и волнительное, но вместе с тем требующее серьёзной подготовки. Квартира, безопасная для взрослого человека, для неокрепшего животного превращается в лабиринт скрытых угроз. Life.ru узнал у эксперта компании TROUVER по уходу за питомцами Джин Иши основные риски и методы сделать дом по-настоящему безопасным для нового члена семьи.

Начните с общего осмотра квартиры. Балкон без сетки — реальный риск для котёнка, особенно в первые недели, когда животное ещё не понимает высоты. Обратите внимание на щели между мебелью и стеной — маленькие животные любят забираться в такие укромные места, а там они рискуют задохнуться или травмироваться. Джин Иши Эксперт компании TROUVER по уходу за питомцами

Следом нужно обратить внимание на провода и мелкие предметы. Щенки и котята изучают мир зубами, поэтому незащищённый кабель от зарядки или торшера может привести к удару током или повреждению кишечника из-за проглоченной изоляции. Провода лучше убрать в кабель-каналы или защитную гофру, а пол освободить от резинок, иголок, ниток и прочего мелкого мусора.

Особую опасность, по словам эксперта, представляют нитки. Кишечная непроницаемость из-за проглоченных ниток — одна из самых частых причин экстренных операций у котят в первые месяцы жизни. Тем, кто занимается рукоделием, Джин Иши настоятельно советует тщательно прибрать рабочее место и пересмотреть места хранения инструментов и материалов.

Не менее серьёзную угрозу несут комнатные растения. Некоторые из них настолько токсичны, что даже единственный контакт может закончиться реанимацией. Лилии — одна из главных опасностей для котят: достаточно, чтобы небольшое количество пыльцы попало на шерсть, — и при вылизывании питомец может получить острую почечную недостаточность. Потос, монстера, диффенбахия, спатифиллум и филодендрон содержат нерастворимые кристаллы оксалата кальция, которые при жевании вызывают сильную боль, отёк слизистых и рвоту. Даже алоэ, считающееся лечебным для людей, у кошек и собак провоцирует диарею и вялость.

«Если у вас есть комнатная зелень, советую проверить её в специальных списках. Например, в большой базе растений ASPCA или на сайтах ветеринарных клиник. Некоторые потенциально опасные виды, которые не распыляют токсичную для питомцев пыльцу, иногда достаточно переставить повыше. Котят это не остановит, а вот щенка — вполне», — говорит эксперт.

Кухня также таит множество опасностей. Шоколад, виноград и изюм, лук и чеснок в любом виде категорически противопоказаны питомцам. Шоколад содержит теобромин, который животные практически не выводят: он накапливается и вызывает нарушения сердечного ритма и судороги. Виноград провоцирует острую почечную дисфункцию уже через 6–24 часа после употребления. Лук и чеснок разрушают эритроциты, причём кошки особенно уязвимы из-за специфики строения гемоглобина. Бытовая химия, обычно хранящаяся под мойкой, должна быть перенесена в шкаф с защёлкой или на высокую полку.

Эксперт напоминает о важности регулярной уборки: она снижает концентрацию аллергенов и уменьшает риск проглатывания шерсти с пола, что ведёт к образованию трихобезоаров — шерстяных комков в желудке. Роботы-пылесосы хороши для ежедневного фонового ухода, а беспроводной пылесос удобен для точечной уборки.

И самое главное — питомец должен исследовать квартиру постепенно, под постоянным наблюдением. В первые дни лучше ограничить его одной комнатой, чтобы контролировать безопасность и быстрее выстроить доверие. Не стоит пытаться сделать всё идеально с первого дня, резюмирует Джин Иши: намного важнее внимательно наблюдать за поведением животного и вовремя замечать угрозы.

Ранее Life.ru рассказывал о ещё одной опасности, которая может угрожать здоровью домашних кошек. Как предупредила ветеринарный врач, инстинкт охотника может обернуться серьёзной опасностью. Главная угроза — бешенство, передающееся через слюну при укусах или попадании на повреждённую кожу. Кроме того, возможны заражение гельминтами, клещевые и бактериальные инфекции — от боррелиоза до сальмонеллёза.