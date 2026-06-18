Кошка принесла трупик мыши? Ветеринар объяснил, как избежать заражения бешенством

Инстинкт охотника у кошек может обернуться серьёзной опасностью для здоровья питомца и его хозяев. Ветеринарный врач Екатерина Смолицкая в беседе с «Газетой.ru» объяснила, какие риски скрывает контакт с добычей и как правильно действовать в такой ситуации.

Главная угроза — бешенство, смертельный вирус, передающийся через слюну при укусах или попадании на повреждённую кожу. Кроме того, возможны заражение гельминтами, клещевые и бактериальные инфекции — от боррелиоза до сальмонеллёза.

Если кот принёс добычу, специалист советует в первую очередь вымыть морду и лапы животного мыльной водой или хлоргексидином, избегая контакта со слизистыми. Всю обработку проводить строго в перчатках. Затем нужно осмотреть питомца на наличие ран, укусов и ссадин — особенно на голове, шее и конечностях. Обнаруженные повреждения обрабатываются 0,05% раствором хлоргексидина.

Место на полу или мебели, куда была положена добыча, необходимо продезинфицировать. Саму находку не следует трогать или утилизировать самостоятельно — стоит вызвать ветслужбу или СЭС. Если у человека были повреждения на коже и он контактировал со слюной или кровью кошки, нужно немедленно обратиться к врачу.

Срочный визит к ветеринару требуется при любых переменах в поведении: необычной агрессии, пугливости, отказе от еды, вялости или, наоборот, излишней ласковости. Особенно насторожить должны судороги, паралич задних лап, обильное слюнотечение, рвота, диарея или затруднённое дыхание.

Эксперт подчеркнула: при подозрении на бешенство питомца изолируют и наблюдают до двух недель. Лучшая защита — ежегодная прививка, регулярная дегельминтизация (каждые три месяца) и обработка от блох и клещей. Владельцам дачных участков стоит усилить контроль за выгулом и не выпускать кошку за пределы ограждённой территории.

А ранее владельцам кошек рассказали, как не растерять доверие питомца. По словам медика, не стоит экспериментировать и подолгу вглядываться в глаза животному, особенно если вы его «избранный» хозяин, обычно самый спокойный член семьи.