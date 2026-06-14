Владельцев кошек и собак предупредили об опасности мисок с «вечным кормом»

Кошки и собаки в первую очередь полагаются на обоняние, поэтому миски с так называемым «вечным кормом», где настоящая еда или её имитация залита эпоксидной смолой, способны дезориентировать животное и спровоцировать его на попытки добраться до недоступной пищи, предупредил ветеринарный доктор Владимир Уражевский.

«Ничего хорошего в этом нет, потому что и кошки, и собаки в основном ориентируются на запах. Поэтому вводить в заблуждение не нужно ни детей, ни животных», — отметил собеседник РИАМО.

По его словам, если такое изделие сделано негерметично, будет просачиваться реальный запах корма, и питомец начнёт царапать и грызть миску, что может причинить ему вред. Со временем постоянное вылизывание или повреждение пластика и эпоксидной смолы неизбежно скажется на здоровье животного.

К слову, многие владельцы уверены, что домашняя кошка, не выходящая на улицу, надёжно защищена от болезней, однако их собственные привычки часто становятся причиной хронических заболеваний питомца. Главная опасность — еда со стола.