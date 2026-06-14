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14 июня, 08:13

Владельцев кошек и собак предупредили об опасности мисок с «вечным кормом»

Ветеринар Уражевский: Миски с «вечным кормом» опасны для питомцев

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Кошки и собаки в первую очередь полагаются на обоняние, поэтому миски с так называемым «вечным кормом», где настоящая еда или её имитация залита эпоксидной смолой, способны дезориентировать животное и спровоцировать его на попытки добраться до недоступной пищи, предупредил ветеринарный доктор Владимир Уражевский.

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«Ничего хорошего в этом нет, потому что и кошки, и собаки в основном ориентируются на запах. Поэтому вводить в заблуждение не нужно ни детей, ни животных», — отметил собеседник РИАМО.

По его словам, если такое изделие сделано негерметично, будет просачиваться реальный запах корма, и питомец начнёт царапать и грызть миску, что может причинить ему вред. Со временем постоянное вылизывание или повреждение пластика и эпоксидной смолы неизбежно скажется на здоровье животного.

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К слову, многие владельцы уверены, что домашняя кошка, не выходящая на улицу, надёжно защищена от болезней, однако их собственные привычки часто становятся причиной хронических заболеваний питомца. Главная опасность — еда со стола.

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Борис Эльфанд
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