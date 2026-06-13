Кошатникам назвали три ошибки, которые провоцируют хронические болезни печени

Многие владельцы уверены, что домашняя кошка, не выходящая на улицу, надёжно защищена от болезней, однако их собственные привычки часто становятся причиной хронических заболеваний питомца, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, главная опасность — еда со стола: солёное, копчёное и острое является для кошачьей печени настоящим ядом.

Кроме того, привычка подкармливать питомца сверх нормы ведёт к перееданию, которое со временем может вызвать жировой гепатоз — серьёзное поражение печени. Третьей неочевидной причиной болезней печени эксперт назвал несвоевременную обработку от паразитов. Многие хозяева искренне считают, что домашней кошке глисты не грозят, но это опасное заблуждение.

«Глистов мы всё равно гоним как минимум один, а то и два раза в год, в зависимости от плотности возможных контактов. Глисты могут совершенно незаметно попасть в организм, при этом отравляя его, а вся токсическая нагрузка ложится на печень», — подчеркнул собеседник 360.ru.