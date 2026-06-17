УК против собак: Как оспорить незаконный запрет на выгул питомцев во дворе

Управляющая компания не может по своему желанию запретить жильцам гулять с собаками во дворе. Такие ограничения выходят за рамки её полномочий, объяснил в беседе с Life.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Вопрос об ограничениях на прогулки с собаками может быть причиной споров между жильцами. Если оценивать ситуацию с точки зрения законов, управляющая компания не наделена правом самостоятельно вводить подобные запреты. Такие действия выходят за рамки её полномочий, поскольку организация нанимается лишь для содержания общего имущества, а не для создания правил поведения», — пояснил эксперт.

Основные нормы, которые регулируют эту сферу, содержатся в ст. 13 Федерального закона номер 498 «Об ответственном обращении с животными», а конкретные места для прогулок обычно определяют местные власти

Если придомовая территория оформлена и внесена в кадастр, то считается общим имуществом собственников квартир.

«Распоряжаться двором могут исключительно сами собственники», — подчеркнул Бондарь.

Поэтому УК не вправе просто повесить табличку «Выгул собак запрещён» и требовать, чтобы жильцы уходили с участка. Законную силу такой запрет получает только в двух случаях: если за него проголосовали собственники на общем собрании, набрав не менее двух третей голосов, либо если ограничение уже прописано в правилах благоустройства города.

Например, жильцы действительно могут решить закрыть для выгула газоны или какую-то территорю. Местная администрация также часто запрещает нахождение животных в игровых и спортивных зонах.

Управляющая компания обязана устанавливать запрещающие знаки только во исполнение решения общего собрания собственников или нормативного акта местной администрации. Самостоятельно придумывать запреты она не имеет права chatgpt

При этом владельцев собак это не освобождает от обязанностей. За питомцем нужно сразу убирать загрязнения в подъезде, на дорожках, газонах и других общих местах. В регионах за такое нарушение обычно предусмотрены штрафы от 1500 до 3000 рублей. В общественных местах собака должна быть на поводке, а породы из перечня потенциально опасных обязаны находиться ещё и в наморднике.

Если у подъезда появилось объявление от УК о полном запрете выгула, жильцы могут запросить копию протокола общего собрания. Если такого документа нет, действия коммунальщиков, судя по всему, неправомерны.

«Штрафовать людей могут только представители полиции или специальных надзорных ведомств, но никак не управляющие компании», — отметил эксперт.

Даже при наличии решения соседей о запрете прогулок во дворе дома никто не может ограничить перемещение человека с собакой по дорожкам двора в сторону улицы. Дмитрий Бондарь Эксперт по ЖКХ

Когда управляющая компания всё же устанавливает запрет без законных оснований, например расклеивает объявления или требует покинуть двор, собственники могут отправить жалобу на такие действия: — обращаться следует в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.

За неправомерные действия должностных лиц УК предусмотрена административная ответственность по нескольким статьям:

19.1 КоАП РФ за самоуправство штраф для должностных лиц до 2000 рублей;

7.22 КоАП РФ за нарушение правил содержания общего имущества штраф до 50 000 рублей;

14.1.3 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований при управлении МКД штраф до 300 000 рублей.

Кроме того, собственники могут потребовать через суд признать запрет незаконным и возместить моральный вред.

Одни из самые жёстких правил для владельцев собак действуют в Петербурге. Ранее Life.ru писал, что в городе обновили требования к выгулу и содержанию питомцев, особенно если речь идёт о крупных и потенциально опасных породах. За прогулку сразу с двумя такими собаками и более владельцу может грозить штраф до 5 тысяч рублей. Животных также запретили приводить на массовые мероприятия, в магазины, кафе, больницы и другие общественные места, где их присутствие может создать риск или помешать людям. Отдельные требования предусмотрели и для частных домов.