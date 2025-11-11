В Петербурге приняли новые правила выгула и содержания собак

В Санкт-Петербурге приняли новые правила, регламентирующие выгул собак, в частности теперь хозяев обязали убирать за своими питомцами в подъездах и других общественных местах. Текст закона уже подписал губернатор Александр Беглов.

Кроме того, теперь нельзя оставлять собаку без присмотра, а также выгуливать её, если сам хозяин пьян. Штраф до пяти тысяч рублей ожидает владельца, вышедшего на прогулку с двумя и более псами, которые принадлежат к опасным и крупным породам. При этом дети до 16 лет не вправе выводить гулять собаку ростом выше 40 сантиметров.

Выводить собак на улицу можно только на поводке, а если речь идёт об опасной породе, то обязателен и намордник. Животным запрещён вход на любые массовые мероприятия, а также в магазины, кафе и больницы. Если пёс содержится во дворе частного дома, то территория должна иметь высокий и прочный забор, а на воротах должна быть табличка, предупреждающая о собаке.

Ранее ветеринар рассказал о непростом характере английских кокер-спаниелей, назвав их одной из самых психически нестабильных пород. Несмотря на милый облик и хорошую репутацию, кокер-спаниели могут проявлять агрессию, вспыльчивость и страдать от одиночества. Некоторые собаки этой породы раздражаются по пустякам, могут внезапно атаковать и тяжело переносят разлуку с хозяином.