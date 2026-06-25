Дача без стресса: Что важно проверить до выезда за город, чтобы не переплатить

Сезон загородных поездок в самом разгаре, и многие стараются заранее закупить всё необходимое для отдыха. Однако именно на этапе подготовки люди часто совершают ошибки, которые приводят к лишним расходам, испорченным продуктам и незапланированным поездкам в магазин. О том, как этого избежать, Life.ru рассказала эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

Одной из самых распространённых ошибок эксперт назвала покупку слишком большого количества скоропортящихся продуктов.

«Желание запастись едой на весь отдых нередко приводит к тому, что часть продуктов остаётся невостребованной. Особенно это касается овощей, зелени, ягод, молочной продукции и мяса. Если поездка рассчитана на несколько дней, не стоит покупать такие товары с большим запасом», — отметила Самойлова.

По её словам, даже при наличии холодильника часть продуктов может потерять свежесть ещё до того, как попадёт на стол. Поэтому лучше заранее продумать меню и список покупок, а также предусмотреть возможность докупить продукты рядом с дачей. Если магазинов поблизости нет, стоит использовать термосумки для безопасной перевозки.

Эксперт также рекомендует заранее проверять запасы продуктов дома и на даче. Нередко люди покупают крупы, макароны, сахар, чай или консервы, забывая, что такие же продукты уже лежат в шкафах или холодильнике.

Чтобы избежать лишних расходов, полезно вести список имеющихся запасов и обновлять его перед каждым отъездом. Это особенно актуально для дачи, где за неделю легко забыть содержимое холодильника и кладовой.

Ещё одна распространённая ошибка — сосредотачиваться только на основных блюдах и забывать о базовых продуктах. Отсутствие соли, сахара, специй, растительного масла или чая часто становится причиной внеплановых поездок в магазин.

Самойлова советует покупать товары длительного хранения с запасом и распределять их между городской квартирой и дачей. Такие продукты всё равно будут использованы и не требуют специальных условий хранения.

По словам эксперта, эффективнее составлять не список продуктов, а меню на каждый день отдыха.

Сначала стоит определить, что будет на завтрак, обед и ужин, а затем выписать необходимые ингредиенты. Такой подход помогает точнее рассчитать объём покупок, избежать лишних расходов и сократить количество продуктов, которые в итоге отправляются в мусор.

Не стоит забывать и о бытовых мелочах. Перед поездкой полезно проверить наличие средства для мытья посуды, губок, мусорных пакетов, бумажных полотенец, салфеток и средств от насекомых. Обычно такие товары стоят недорого, но их отсутствие способно серьёзно испортить отдых.

Отдельное внимание эксперт советует уделить аптечке. Перед выездом необходимо проверить наличие антисептиков, пластырей, средств от укусов насекомых и лекарств, которые регулярно принимают члены семьи. Также важно убедиться, что препараты не просрочены, и при необходимости заранее пополнить запас.

Ранее Life.ru рассказывал, что некоторые продукты могут храниться без холодильника значительно дольше, чем принято считать. Эксперты Роскачества отмечают, что при правильных условиях хранения ряд продуктов не требует постоянного охлаждения, что особенно актуально во время дачного сезона.