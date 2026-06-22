Не только фрукты и овощи: Россиянам назвали популярные продукты, которые подешевеют летом

Летом россияне могут заметить снижение цен не только на овощи, фрукты и ягоды. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева рассказала Life.ru, что в тёплый сезон дешевле станут и некоторые другие популярные товары.

По словам эксперта, одна из таких категорий — молочная продукция. Летом животные больше времени проводят на выпасе, хозяйства получают больше доступных кормов, а часть расходов на содержание снижается.

В результате летом можно заметить небольшое снижение цен на молоко, кефир, ряженку, творог и другие молочные продукты. Обычно начинается такая динамика ближе к середине лета, когда на прилавках появляется продукция, произведённая уже в этом тёплом сезоне. Ольга Матвеева Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5

Матвеева отметила, что сезонность влияет даже на стоимость яиц. После весеннего всплеска спроса, связанного с Пасхой, рынок постепенно приходит в равновесие. Дополнительно предложение увеличивают небольшие хозяйства и частные производители, что также помогает ценам снижаться.

Эксперт добавила, что летом выгоднее становятся хлеб и хлебобулочные изделия. На рынок поступает новый урожай зерновых культур, растёт предложение сырья для производства муки, поэтому в магазинах чаще появляются выгодные предложения на такую продукцию. Похожая ситуация складывается и с замороженными товарами. Покупатели чаще выбирают свежие овощи и фрукты, спрос на часть заморозки снижается, поэтому производители и торговые сети запускают дополнительные акции.

«Парадоксально, но в разгар сезона можно заметить снижение стоимости мороженого. Летом производители выпускают больше продукции, а конкуренция между брендами и торговыми сетями приводит к большому количеству акций и специальных предложений», — отметила собеседница Life.ru.

По словам специалиста, выгодной покупкой летом могут стать и товары для отдыха на природе. После майских праздников спрос на уголь, средства для розжига, одноразовую посуду и сопутствующие товары снижается, а запасы в магазинах остаются. Поэтому в середине сезона такие товары нередко продают со скидками, а длительный срок хранения позволяет покупать их впрок.

Ранее сообщалось, что стоимость минимального набора социально значимых товаров в мае снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным главы АКОРТ Станислава Богданова, сильнее всего подешевели картофель, свёкла, лук, капуста и крупы. Картофель потерял в цене 48,4%, свёкла — 47%, лук — 42%, а капуста — 41%. Эксперт связал такую динамику с хорошим урожаем прошлого сезона и ростом доли отечественной продукции на полках магазинов.