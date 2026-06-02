Борщ без затрат: Овощи и крупы в российских магазинах подешевели на 11%

Стоимость минимального набора социально значимых товаров в мае упала на 11,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такие данные привёл председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с РИА «Новости».

Снижение цен зафиксировали по 18 позициям из 25. В лидерах удешевления оказались товары, необходимые для приготовления борща, и различные крупы.

Сильнее всего изменился ценник на картофель. Его минимальная стоимость рухнула на 48,4%, остановившись на отметке 39 рублей за килограмм.

Свекла подешевела на 47% (до 41 рубля), репчатый лук — на 42% (до 38 рублей). Килограмм белокочанной капусты потерял в цене 41%, добравшись до планки в 40 рублей.

Существенно просели и бакалейные товары. К примеру, рис теперь можно найти за 46 рублей, что на треть ниже прошлогодних показателей.

Богданов объяснил такую динамику хорошим урожаем предыдущего сезона. Он также подчеркнул, что «основу полки формирует отечественная продукция: доля российских овощей борщевого набора в торговых сетях выросла до 90%».

Поставки импортного картофеля сократились почти вдвое, и сейчас эта категория занимает не более 15–18% ассортимента. Свекла на прилавках и вовсе полностью местного производства, а доля своего репчатого лука достигла 90%. Глава АКОРТ уверен, что налаженное взаимодействие с местными аграриями создает прочную основу для удержания доступных цен на базовые продукты.