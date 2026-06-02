2 июня, 10:44

Цены упадут, но придётся подождать: Сколько будут стоить ягоды в пик сезона и когда подешевеют

Эксперт Анфиногенов: Цены на ягоды начнут снижаться в июле-августе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Первая летняя ягода радует долгожданным вкусом, но неприятно удивляет ценниками. Опрошенные Life.ru экономисты успокаивают: это временно. Уже через месяц-другой цены упадут в несколько раз — правда, будут всё равно выше прошлогодних.

Весна была достаточно холодной, лето только-только наступает. Поэтому нет ничего такого, что противоречило бы здравому смыслу. Будет хорошее лето — будут ягоды. Июль, август — ягодное время, тогда цены пойдут на спад.

Александр Анфиногенов

Независимый эксперт FMCG-рынка

Сейчас цены высокие по объективным причинам, уточнил наш собеседник. Часть ягод — тепличные, часть везут из других стран с открытого грунта. Своя же малина, черешня и клубника ещё не созрели из-за холодной весны. Но как только начнётся массовый сбор, ситуация изменится. На сколько именно упадут цены — пока вопрос.

«В несколько раз точно. Продавец будет балансировать между тем, что это можно продать, и тем, что это нужно будет утилизировать, потому что не продаётся. Вот этот баланс и будет являться рыночной ценой», — уверен Анфиногенов.

Экономист Михаил Беляев раскрыл механику ценообразования. Когда появляется первый сезонный продукт, продавцы взвинчивают цену до максимума — спрос гарантирован. А вот снижаются цены неохотно, медленно и осторожно.

В современном рынке цену назначают продавцы. Максимум прибыли они могут получить, просто повысив цены, без лишних хлопот. Это их задача — повышать цены для увеличения прибыли. Когда же они снизятся? Естественно, при насыщении рынка количеством товара.

Михаил Беляев

Экономист

Но есть и плохая новость. Даже на пике сезона цены будут выше прошлогодних как минимум на уровень инфляции — около 15%. То есть если в прошлом году клубника стоила 300 рублей, то в этом минимальная цена составит около 345 рублей. А потом, предупреждает Беляев, картина повторится с каждым видом ягод: сначала дорого, потом дешевле, а затем продукт исчезает до следующего сезона.

Как выбрать вкусную клубнику в 2026: 7 признаков спелой ягоды и советы экспертов

Ранее учёные выяснили, что черника содержит антоцианы, благодаря которым способна снижать уровень сахара в крови, и особенно полезна для пациентов с диабетом второго типа. Исследователи отобрали 15 пожилых добровольцев с этим заболеванием, которые в течение полугода ежедневно получали 400 миллиграммов экстракта антоцианов из черники. Серьёзных положительных сдвигов в терапии ягода не обеспечила, но при этом у испытуемых фиксировалось устойчивое понижение глюкозы натощак.

