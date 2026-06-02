Как выбрать вкусную клубнику в 2026: 7 признаков спелой ягоды и советы экспертов Оглавление Сезон 2026: когда появляется клубника в Москве и регионах Семь признаков качественной и сладкой клубники Равномерный насыщенный цвет Аромат Свежие чашелистики Упругость ягод Средний размер Блестящая поверхность Расстояние между черенком и ягодой От каких ягод стоит отказаться Почему клубника бывает безвкусной Польза клубники и противопоказания Как правильно мыть и хранить клубнику: советы Роспотребнадзора Часто задаваемые вопросы Почему клубника кислая, даже если выглядит спелой? Можно ли есть клубнику с белыми пятнами? Как отличить клубнику от садовой земляники? Почему клубника может быть без запаха? Сколько клубники можно съедать в день? Нужно ли мыть клубнику перед хранением в холодильнике? Почему у качественной клубники зелёные чашелистики? Как выбрать клубнику, если её нельзя пробовать на рынке? Заключение Сезон клубники 2026 в разгаре: узнайте, как выбрать самую спелую и сладкую ягоду по цвету, аромату и черенку. Кому полезна клубника и кому противопоказана. Советы по мытью и хранению. 1 июня, 22:35

Как распознать среди груды ягод на прилавке ту самую — сладкую, сочную и ароматную? В первую очередь нужно обратить внимание на цвет, аромат, форму чашелистиков и на другие особенности. Этот гид поможет вам не ошибиться при покупке клубники и выбрать лучшую ягоду из всех, что представлены на прилавке.

Сезон 2026: когда появляется клубника в Москве и регионах

В Москве с 18 мая 2026 года открылись торговые павильоны «Ягодные сезоны» — их в этом году около 300, на 20% больше, чем в прошлом. Сейчас на прилавках в основном представлена ягода из южных регионов: Краснодарского края, Крыма, Астраханской и Ростовской областей, а также из Азербайджана и Турции. Местная подмосковная клубника традиционно появляется к середине – концу июня. Сезон в целом идёт по расписанию, а цены снизились почти на треть за последний месяц.

Семь признаков качественной и сладкой клубники

Равномерный насыщенный цвет

Ягода должна иметь равномерный цвет, включая зону у чашелистиков. Белая или розовая «верхушка» возле листиков — верный признак недозрелой, жёсткой и кислой ягоды.

Аромат

Самый надёжный способ проверки свежести и качества клубники — просто понюхать её. Спелая клубника источает насыщенный ягодный запах. Если аромата нет — вкуса тоже не будет.

Свежие чашелистики

Зелёные и упругие листики — признак свежести. Подсохшие, тёмные или отсутствующие чашелистики означают, что ягода сорвана с кустика уже довольно давно. Не стоит брать ягоду с подсохшими или, наоборот, с мокрыми чашелистиками — они могут говорить о начале гниения ягоды.

Упругость ягод

Качественная ягода не должна быть мягкой, влажной или с подтёками. Мятые бока, потемнения и сок в лотке — признак того, что ягоду помяли при транспортировке, и что на полежалых боках уже начался процесс брожения или пошла плесень.

Средний размер

Огромные ягоды, как правило, уступают по вкусу средним: крупный размер нередко означает избыток азотных удобрений.

Блестящая поверхность

Характерный глянцевый блеск без вмятин и повреждений — признак здоровой ягоды. Матовая и тусклая кожица — повод насторожиться.

Расстояние между черенком и ягодой

Если между зелёными листиками и телом ягоды есть небольшой зазор — клубника, скорее всего, будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде — вероятнее всего, она кислая.

От каких ягод стоит отказаться

Откажитесь от покупки, если видите признаки гниения, плесень или влажные пятна на ягодах. Насторожить должна и неоднородная окраска — зеленоватые или белые пятна на поверхности свидетельствуют о том, что ягода незрелая.

Сок на дне лотка — сигнал, что клубника уже начала портиться или повредилась при транспортировке.

Почему клубника бывает безвкусной

Главных причин три. Первая — ягоду сорвали недозрелой ради транспортировки: такая клубника имеет белую верхушку у листиков. Предполагается, что такая ягода должна дозреть на прилавке, но чаще ягода не успевает дойти и попадает на стол недозревшей.

Вторая причина отсутствия вкуса — избыток азотных удобрений. Они помогают вырастить крупную красивую ягоду, но сахара в ней мало. В итоге она получается красивая, но безвкусная.

Третья причина — особенности сорта: некоторые промышленные сорта изначально менее сладкие, зато лучше переносят транспортировку.

Польза клубники и противопоказания

Клубника — настоящий витаминный клад: всего пять ягод восполняют суточную потребность организма в витамине С. Помимо того, в ней содержатся витамины А, Е, К, группы В, калий, магний, кальций, йод и клетчатка. Антоцианы и антиоксиданты в составе ягоды защищают от атеросклероза, замедляют старение и снижают риск сердечного приступа: у женщин, регулярно употребляющих клубнику, этот риск ниже на 34%. Калорийность — около 36 ккал на 100 г, а фруктозы больше, чем сахарозы. Это значит, что в небольшом количестве клубнику можно даже диабетикам.

Тем не менее клубника — сильный аллерген, и людям с аллергией следует быть осторожными. При гастрите, язвенной болезни желудка и цистите лучше не налегать на клубнику из-за высокого содержания кислот. При подагре не рекомендуется съедать более 200 г в день.

Как правильно мыть и хранить клубнику: советы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рекомендует мыть клубнику только непосредственно перед употреблением — вымытая ягода быстро портится даже в холодильнике. Не удаляйте зелёные чашелистики до мытья: ягода без «хвостика» впитывает лишнюю воду и теряет вкус и аромат. Правильная техника: высыпать ягоды в дуршлаг, промыть под струёй проточной воды, дать воде стечь в течение минуты, затем промокнуть бумажным полотенцем.

Замачивать клубнику в воде не рекомендуется — она теряет вкус и аромат. Если нужно удалить возможные остатки пестицидов, допускается кратковременное (не более 10 минут) замачивание в растворе столовой ложки уксуса на литр воды с последующим ополаскиванием. Хранить клубнику следует в холодильнике при +2... +4°C и не дольше двух-трёх дней.

Часто задаваемые вопросы

Почему клубника кислая, даже если выглядит спелой?

Это могут быть сортовые особенности или признак, что ягода снята раньше времени. Красный цвет появляется быстрее, чем накапливается сахар.

Можно ли есть клубнику с белыми пятнами?

Нет. Белые пятна — признак недозрелости. Такая ягода будет плотной, кислой и менее полезной. Антоцианы, дающие пользу, накапливаются именно в процессе дозревания.

Как отличить клубнику от садовой земляники?

Земляника меньше по размеру, имеет более интенсивный аромат и, как правило, конической или вытянутой формы. Клубника крупнее, округлее, аромат у неё чуть мягче.

Почему клубника может быть без запаха?

Причин две: ягоду собрали незрелой или она перемёрзла при транспортировке. Кроме того, аромат теряется при длительном хранении даже у изначально качественной ягоды.

Сколько клубники можно съедать в день?

Взрослому здоровому человеку — до 300–400 г в день. При склонности к аллергии, подагре или заболеваниях ЖКТ — не более 100–150 г.

Нужно ли мыть клубнику перед хранением в холодильнике?

Нет. Мойте только перед употреблением — из-за влаги ягоды быстро портятся. Если в день покупки вы не планируете есть ягоды сразу — убирайте в холодильник немытыми. Покупайте столько, сколько реально съедите за два-три дня.

Почему у качественной клубники зелёные чашелистики?

Зелёные листики означают, что ягода свежая: чашелистики сохраняют влагу и продолжают «жить» после сбора. Коричневые или сухие листики — верный признак того, что ягода пролежала несколько дней.

Как выбрать клубнику, если её нельзя пробовать на рынке?

Ориентируйтесь на аромат (попросите разрешения понюхать), цвет (равномерно красный без белых пятен у листиков), зелёные чашелистики и сухой лоток без следов сока.

Заключение

Выбрать вкусную клубнику несложно, если знать, на что смотреть: равномерный красный цвет, свежий зелёный черенок, насыщенный аромат и небольшой зазор между листиками и ягодой — главные ориентиры.

Авторы Анна Розанова