Клубника стремительно дешевеет в России

Оптовые цены на клубнику в России резко пошли вниз — за последний месяц стоимость килограмма ягоды снизилась на 41%. Об этом сообщил директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Средние оптовые цены на клубнику в России, по данным на 20 мая 2026 года, составили 302,3 рубля за килограмм. За неделю они ослабели на 10,1%, за месяц — на 41%, за год — на 2,9%», — сказал Востриков ТАСС.

При этом средние розничные цены на клубнику в Москве на 22 мая 2026 года, по его данным, достигли 1 123,1 рубля за килограмм — за неделю они снизились на 3,1%, за месяц — на 41,8%, а за год выросли на 10,4%.

Ранее сообщалось, что Армения может лишиться практически всех доходов от экспорта клубники в случае потери российского рынка. Поставки ягод из республики почти полностью завязаны на одно направление. За 11 месяцев прошлого года экспорт клубники из Армении составил 12,51 млн долларов, из которых 12,14 млн пришлись на Россию (доля превышает 97%).