Только место занимают: Роскачество назвало продукты, которые нельзя держать в холодильнике

Эксперты Роскачества напомнили, что многие привычные продукты вовсе не требуют постоянного нахождения в холодильнике и отлично сохраняют свои качества при комнатной температуре. О каких продуктах идёт речь, они рассказали в беседе с Life.ru.

В первую очередь это касается хлебобулочных изделий без начинки: при хранении в хлебнице или бумажном пакете они остаются свежими до трёх суток, тогда как на холоде быстрее черствеют. Картофель, лук и чеснок также не требуют охлаждения — для них достаточно тёмного, сухого, проветриваемого места, где они могут лежать несколько месяцев, но при этом лук и картофель лучше содержать раздельно. Роскачество

Среди менее очевидных примеров специалисты выделили магазинные куриные яйца. Важным фактором для их безопасного хранения без холодильника является целостность скорлупы. Благодаря природной защитной плёнке они без потери качества способны пролежать при комнатной температуре до трёх недель. Однако есть условие: они не должны быть предварительно вымыты.

«Шоколад без жидких начинок также не нуждается в холоде: при комнатной температуре он сохраняет текстуру и вкус, тогда как в холодильнике покрывается белым налётом из-за перепадов влажности, что хотя и безопасно, но портит внешний вид и вкусовые свойства», — отметили представители Роскачества.

Отдельного внимания, по словам специалистов, заслуживают мёд и рафинированное растительное масло: они совершенно не теряют своих свойств вне холодильника и могут длительное время храниться в тёмном кухонном шкафу. При этом в Роскачестве пояснили, что мёд на холоде кристаллизуется быстрее, а масло мутнеет и густеет.

Специалисты также уточнили, что герметично упакованные консервы в банках из жести или стекла вполне допустимо держать вне холодильника — и в таком виде они не теряют заявленных свойств до истечения срока годности. Однако после вскрытия тары их содержимое необходимо незамедлительно переложить в другую ёмкость и убрать в холод.

В ведомстве отдельно обратили внимание на то, что, если температура в помещении поднимается выше 25 градусов, периоды хранения заметно укорачиваются. Окончательное решение всегда должно приниматься с учётом реальных условий на кухне или в кладовой.

Ранее агроном призвал не оставлять овощи в полиэтиленовых пакетах. По его словам, целлофан создаёт парниковый эффект: внутри собирается конденсат, а высокая влажность ведёт к размножению бактерий и плесени. Кроме того, плодам не хватает кислорода, из-за чего они становятся мягкими и теряют вкус.