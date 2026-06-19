«Конденсат и плесень»: Агроном объяснил, почему овощи моментально портятся в целлофане

Многие покупатели старательно выбирают лучшие помидоры и перцы в супермаркете, но после покупки часто оставляют их в той же полиэтиленовой упаковке. Агроном Алексей Куренин предупредил: это серьёзная ошибка, которая резко сокращает срок годности продуктов.

Эксперт в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что целлофан создаёт парниковый эффект — внутри скапливается конденсат, а повышенная влажность провоцирует размножение бактерий и плесени. Кроме того, в таких условиях плодам не хватает кислорода, из-за чего они теряют упругость, становятся мягкими и безвкусными.

Отдельная проблема — этилен, природный газ, который ускоряет дозревание. В закрытых пакетах его концентрация возрастает, что ведёт к перезреванию и быстрой порче. Особенно это касается томатов, баклажанов и сладкого перца.

Специалист рекомендует заменить полиэтилен на бумажные пакеты, холщовые мешочки, корзины или деревянные ящики. Такие материалы обеспечивают доступ воздуха, позволяют испаряться лишней влаге и сохраняют свежесть намного дольше.

А ранее россиянам назвали продукты, которые опасно хранить в дверце холодильника. По словам специалиста, такое хранение удобно, но не всегда безопасно — из-за постоянных перепадов температуры продукты портятся быстрее.