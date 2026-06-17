Ваш второй день рождения: Когда наступит летний коридор затмений 2026 и почему его нужно ждать Оглавление Когда будут летние затмения в 2026 году Что такое коридор затмений и почему он так важен Солнечное затмение лета 2026 — влияние и советы Что можно делать в день солнечного затмения Что нельзя делать в день солнечного затмения 12 августа Лунное затмение лета 2026 — влияние и советы Что можно делать в день лунного затмения Что нельзя делать в день лунного затмения Как затмения лета 2026 связаны с ретроградным Меркурием и солнцестоянием? Когда летом произойдёт период судьбоносных перемен? Life.ru поговорил с астрологом и выяснил точные даты летних затмений 2026, что нельзя делать в коридор затмений и при чём тут опять ретроградный Меркурий 2026. 17 июня, 13:03 Затмения лета 2026: полный список, даты, коридор затмений. Обложка © GPTChat

Лето 2026 года принесёт нам не только солнцестояние и ретроградный Меркурий, но и мощный коридор затмений — время, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в особую линию, а в жизни людей ускоряются важные процессы. Нас ждут два астрономических события: солнечное затмение во Льве и лунное затмение в Рыбах. Life.ru рассказывает, когда они произойдут, сколько продлится коридор затмений 2026 года, какие темы он поднимет и как пройти этот период спокойно, без паники и лишних ошибок.

Когда будут летние затмения в 2026 году

Когда летом 2026 будут затмения, точные даты, время и знаки зодиака. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Летние затмения 2026 года пройдут не в июне-июле, как предполагалось предварительно, а в августе. Коридор откроется 12 августа и завершится 28-го. Полная фаза солнечного затмения будет видна в узкой полосе, проходящей через северную Сибирь, Гренландию, Исландию, Атлантику, Испанию и небольшой участок Португалии. В Москве оно будет частичным и низким, поэтому для наблюдения понадобится открытый западный горизонт.

Лунное затмение 28 августа тоже будет частичным, но в Москве его самые выразительные фазы пройдут уже после захода Луны. Поэтому астрономически событие важно для всего цикла, а визуально в столице лучше рассчитывать только на раннее полутеневое потемнение перед рассветом.

Что такое коридор затмений и почему он так важен

Что такое коридор затмений и почему он важен летом 2026? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aphelleon

Коридор затмений — это период между двумя затмениями. В 2026 году он продлится с 12 по 28 августа. Астролог Борис Зак отмечает, что в эти две недели события могут развиваться быстрее обычного: случайные встречи оказываются неслучайными, старые темы возвращаются, а решения получают долгий «хвост» последствий. Важно помнить, что коридор затмений не наказание, а время повышенной чувствительности. Чем спокойнее человек наблюдает за происходящим, тем легче он отличает настоящий знак от эмоционального шума.

С 12 по 28 августа Земля входит в коридор затмений — время, когда реальность ускоряется, а неожиданные события происходят быстро и порой необратимо. Борис Зак Астролог

С точки зрения астрономии затмения происходят, когда Солнце, Луна и Земля оказываются почти на одной линии. При солнечном затмении Луна проходит между Землёй и Солнцем и закрывает солнечный диск. При лунном — Земля оказывается между Солнцем и Луной и спутник входит в земную тень.

Астрология смотрит на эти явления как на точки перезагрузки. Солнечное затмение связано с новолунием и новыми импульсами: оно словно открывает дверь в новый сценарий. Лунное затмение связано с полнолунием и кульминациями: оно показывает итог, высвечивает скрытое и помогает завершить то, что исчерпало себя.

Солнечное затмение лета 2026 — влияние и советы

Солнечное затмение летом 2026: дата, влияние и советы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gergitek

Солнечное затмение 12 августа произойдёт в знаке зодиака Лев. Он отвечает за личную силу, творчество, любовь, сцену, признание, детей, самооценку и способность занимать своё место в мире. Главная тема этого затмения — вопрос: «Где я больше не могу прятаться?» Оно может подтолкнуть к проявленности, смелому признанию своих желаний, пересмотру отношений, творческому рывку или отказу от роли, в которой человек давно чувствовал себя обесцененным.

Лев — знак зодиака королей, творчества, любви и уверенности в себе. Солнечное затмение здесь — это энергия тотальной перезагрузки вашей самооценки и личной жизни. Борис Зак Астролог

Солнечное затмение 12 августа в знаке зодиака Лев может включить несколько процессов: желание заявить о себе, выйти из тени, показать талант;

пересмотр личной жизни и романтических сценариев;

обострение темы признания: где вас видят, а где используют;

завершение проектов, отношений или привычек, которые били по самооценке;

внезапное понимание, чего вы на самом деле заслуживаете.

По словам астролога, в этот период «то, что вы давно заслужили, наконец придёт к вам. Но чтобы это принять, потребуется смелость». При этом важно не цепляться за прошлое, если оно уходит само: затмение во Льве 12 августа 2026 может убрать из жизни то, что мешало человеку чувствовать собственную ценность.

Что можно делать в день солнечного затмения

Хорошая практика для этого дня — написать список «Где я хочу быть смелее». Не нужно сразу отправлять письма, увольняться, делать признания или запускать проект. Достаточно честно увидеть направление. В день солнечного затмения в знаке зодиака Лев 12 августа лучше выбирать мягкие и внутренние действия: медитировать, молиться, вести дневник;

формулировать намерения, но не превращать их сразу в жёсткий план;

наблюдать, какие темы повторяются в разговорах и событиях;

записывать идеи, творческие импульсы, сны и совпадения;

благодарить себя за пройденный путь;

отпускать ситуации, где приходилось доказывать свою ценность.

Что нельзя делать в день солнечного затмения 12 августа

Главный риск этого дня — перепутать внутренний импульс с театральным жестом. Если хочется резко всё изменить, дайте себе паузу хотя бы на несколько дней. Солнечное затмение во Льве 12 августа может усиливать драматичность, гордость и желание действовать эффектно. Поэтому лучше не делать следующее: принимать спонтанные судьбоносные решения;

начинать новый бизнес или публичный проект именно в день затмения;

подписывать важные документы без необходимости;

идти на финансовые авантюры;

выяснять отношения с позиции «я всё докажу»;

делать крупные покупки ради статуса;

назначать плановые операции без медицинской необходимости;

смотреть на Солнце без специальных защитных очков.

Лунное затмение лета 2026 — влияние и советы

Лунное затмение летом 2026: дата, время, советы и запреты на этот день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / T.Luangpalud

Лунное затмение 28 августа произойдёт в знаке зодиака Рыбы. Если Лев говорит: «Проявись», то Рыбы спрашивают: «Что происходит в глубине твоей души?» Это знак интуиции, снов, бессознательного, сострадания, веры, искусства, тайных знаний и эмоционального растворения. Лунное затмение часто приносит кульминацию. То, что долго копилось, становится очевидным. Может проявиться усталость, старая обида, эмоциональная зависимость, иллюзия в отношениях или проект, который держался только на надежде.

Если Лев требовал громко заявить о себе, то Рыбы заставят заглянуть в самые потаённые уголки души. Это знак зодиака бессознательного, кармы и глубоких эмоций. Борис Зак Астролог

Борис Зак предупреждает, что в период лунного затмения 28 августа могут рушиться воздушные замки и безответные надежды, которые вас истощали. Но это не разрушение ради разрушения. Иногда именно потеря иллюзии возвращает человеку силу.

Что можно делать в день лунного затмения

Хорошая практика — написать письмо отпускания. Его не нужно никому отправлять. Важно честно выписать, что вы больше не хотите нести в новый этап. Лунное затмение подходит для завершения и очищения. А ещё чтобы: отпускать обиды и внутренние долги;

завершать эмоционально выгоревшие истории;

анализировать повторяющиеся сны и знаки;

заниматься спокойными духовными практиками;

очищать пространство: дом, рабочий стол, телефон, документы;

говорить с психологом или наставником, если есть запрос;

бережно отдыхать и снижать нагрузку.

Что нельзя делать в день лунного затмения

Лунное затмение в знаке зодиака Рыбы 28 августа усиливает чувствительность. Всё может казаться глубже, значительнее и тревожнее, чем есть на самом деле. Поэтому лучший выбор — это тишина, наблюдение и пауза. В день лунного затмения не стоит: выяснять отношения на пике эмоций;

принимать решения из страха, жалости или чувства вины;

перегружать нервную систему новостями и спорами;

употреблять много алкоголя;

давать обещания, которые вы не готовы выполнять;

идеализировать людей и ситуации;

игнорировать сигналы тела;

драматизировать случайные совпадения.

Как затмения лета 2026 связаны с ретроградным Меркурием и солнцестоянием?

В чём связь летнего затмения 2026 с ретроградным Меркурием и солнцестоянием? Фото © Shutterstock / FOTODOM / SN VFX

Лето 2026 года будет насыщенным не только из-за затмений. Перед августовским коридором пройдут ещё два важных астрологических события: летнее солнцестояние и ретроградный Меркурий. Летнее солнцестояние 21 июня — энергетический пик года, самый длинный день и символ максимального раскрытия солнечной силы. В астрологическом смысле оно готовит пространство к темам проявленности, выбора, роста и внутреннего света.

Ретроградный Меркурий с 29 июня по 23 июля проходит в знаке зодиака Рак. Он завершится до начала коридора затмений, но оставит важный след: многие темы семьи, дома, прошлого, памяти и эмоциональной безопасности будут пересмотрены заранее. Поэтому августовский коридор затмений может не столько создать новые вопросы, сколько показать результат июньско-июльского внутреннего пересмотра.

Коридор затмений с 12 по 28 августа может стать временем резких поворотов, но не обязательно потрясений. Встретьте его осознанно: завершайте старое, не поддавайтесь панике, берегите тело, проверяйте решения и не бойтесь нового этапа. Кстати, недавно Life.ru выпустил рунический гороскоп на период с 15 по 21 июня, где рассказал, кому судьба приготовила важный разговор или судьбоносную встречу. А также читайте о том, почему 2 часа сна так же опасны, как и 12!

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