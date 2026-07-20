Сила Луны: Почему люди до сих пор стригутся по лунным фазам и верят в «опасные» полнолуния

20 июля отмечают Международный день Луны, и самое время разобраться, кто прав: эзотерики, которые запрещают стричься на убывающую Луну, или скептики, называющие всё это чушью. Луна, и правда, двигает океаны и слегка влияет на сон. А вот превращает ли она людей в агрессоров и правда ли, что волосы растут быстрее в нужную фазу, — совсем другой вопрос. Life.ru разобрался, что из этого суеверие, а что подтверждено наукой.

Выдумки, в которые пора перестать верить

Полнолуние и приметы на удачу: миф о влиянии Луны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Луна веками была источником примет: от них зависело, где ставить кровать, когда стричься и как сажать грядки. Но при ближайшей проверке большинство подобных традиций рассыпается: связи со спутником Земли там попросту нет, а есть только красивая легенда.

Полнолуние как гарант удачи и волшебных обрядов

На Руси все главные обряды и гадания традиционно проводили именно в полнолуние: ритуалы на рождение ребёнка, укрепление семьи, а заодно сглазы и порчи. Похожие традиции встречаются в фольклоре большинства народов мира. Современная мода на суперлуние продолжает эту линию: Интернет заполняют советы вроде «загадай желание на большую Луну». Наука же не находит связи между яркостью спутника в конкретную ночь и удачей человека.

Лунный свет якобы вреден для сна

Почему кровать не ставили у окна: суеверия о лунном свете. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Наши предки никогда не ставили кровати и колыбели у окна, опасаясь не солнца, а именно лунного сияния, которое считалось «мёртвым светом» — в отличие от солнца, символа жизни, Луна ассоциировалась с миром усопших. Существовало поверье, что под лунным светом активизируется нечисть, а на самой Луне будто бы скрывается библейский Каин. Беременным и младенцам вообще запрещали ночные прогулки под открытым небом. Современная наука подобной мистики не подтверждает.

Стрижка и маникюр строго по лунному календарю

Многие до сих пор верят, что стрижка на растущую Луну делает волосы длиннее, а на убывающую — гуще и объёмнее, и специально сверяются с календарём перед походом в салон. То же самое с ногтями: в Сети легко найти таблицы благоприятных и неблагоприятных дней для маникюра. На деле скорость роста волос и ногтей зависит от метаболизма, генетики, гормонов, возраста, стресса и питания, а фаза спутника Земли тут совершенно ни при чём.

Посадка и полив растений по фазам Луны

Лунный календарь для огорода: влияет ли Луна на урожай. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatyana Shesterneva

Садоводческие лунные календари обещают увеличить урожай, если сеять надземные культуры на растущую Луну, а корнеплоды — на убывающую и вовсе не трогать грядки в новолуние и полнолуние. Такая же логика применяется и к поливу. Однако, когда агрономы одного из уральских университетов несколько лет подряд высаживали огурцы строго по «благоприятным» лунным дням, урожай получался таким же, как и при обычной высадке — разницы не нашли вообще никакой.

Зачатие и пол ребёнка по лунным знакам

В попытке зачать ребёнка некоторые сверяются с положением Луны в «женских» знаках зодиака — Деве, Раке, Рыбах, Тельце, Скорпионе и Козероге — и по такому же принципу пытаются спланировать пол будущего малыша. Корни поверья уходят в древние мифы, где Луна выступала богиней-матерью, покровительницей фертильности. Строгих доказательств такой связи не существует, а способность влиять на пол ребёнка через календарь остаётся суеверием.

Что действительно работает

Гравитация Луны и приливы: как спутник двигает океаны. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Пока одни лунные традиции остаются красивыми легендами, гравитация спутника Земли действительно оставляет на планете вполне измеримый след. Ниже — то немногое из лунной темы, во что не нужно просто верить на слово, ведь это уже доказанный научный факт.

Гравитация Луны двигает целые океаны

Притяжение Луны заставляет воду в океанах подниматься и опускаться — так возникают приливы и отливы, самый предсказуемый механизм на планете, который специалисты рассчитывают на годы вперёд с точностью до сантиметров. Похожий ритм ощущают и морские обитатели: многие виды кораллов начинают массовое размножение ровно через неделю после полнолуния в конце ноября – начале декабря, подстраивая цикл размножения под фазу спутника Земли.

Луна замедляет вращение Земли и держит её ось устойчивой

Как Луна замедляет вращение Земли и стабилизирует климат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Приливное трение, которое создаёт притяжение Луны, постепенно тормозит вращение планеты: сутки удлиняются примерно на 2,3 миллисекунды за столетие. Кроме того, гравитационное поле спутника уменьшает колебания угла наклона земной оси. Именно благодаря этой стабилизации климат на планете миллиарды лет оставался относительно ровным, что и позволило жизни на Земле спокойно развиваться и эволюционировать.

Атмосферное давление и самочувствие сердечников

Притяжение Луны слегка вытягивает земную атмосферу в свою сторону, из-за чего давление в определённые периоды повышается. Для большинства людей это остаётся незаметным, но у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такие моменты действительно могут совпадать с головной болью, болью в груди, скачками давления, приступами тахикардии или мигрени. Разумнее списывать плохое самочувствие не на мистику, а на этот измеримый физический фактор.

Часть людей и правда хуже спит в полнолуние

Метеочувствительность и полнолуние: связь с психикой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Muzhevska

Врачи-сомнологи признают: около 5–10% людей действительно чувствительны к фазам Луны и в полнолуние спят заметно хуже. Исследования фиксируют, что в такие ночи глубокая фаза сна короче в среднем на 30%, а общая продолжительность сна уменьшается примерно на 20 минут. В одном из экспериментов и жители мегаполисов, и представители менее индустриальных сообществ одинаково засыпали позже перед самим полнолунием.

Метеочувствительность, психика и даже роды

У людей, переживших травму головы, и у пациентов с некоторыми психическими расстройствами наблюдается повышенная реакция на природные изменения, включая полнолуние, вспышки на Солнце и перепады погоды: меняется настроение, растёт раздражительность, хотя у здоровых людей такой реакции обычно нет. Итальянские учёные, изучив свыше 13 тысяч родов в одной из больниц, нашли слабую связь между положением Луны и началом родовой деятельности.

Получается любопытная картина: Луна не приносит удачу, не ускоряет рост волос и не выбирает пол будущего ребёнка, зато вполне реально двигает океаны, чуть тормозит вращение планеты и слегка мешает спать чувствительным людям. Отделять красивую легенду от измеримого факта — уже неплохая привычка на будущее. О природных явлениях, которые тоже стоит держать в поле зрения: прогноз магнитных бурь на выходные удивил специалистов ИКИ РАН — на этот раз хорошими новостями.