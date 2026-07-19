Нельзя заряжать телефон под подушкой, а пауэрбанк бросать на солнце: какие ещё привычки убивают технику

Жаркая ночь без кондиционера, а телефон заряжается под подушкой, — обычная картина, о которой никто не думает дважды. А зря: батарея реагирует на духоту в комнате примерно как человек в бане, только страдает молча. Стоит добавить к этой жаре текстиль, солнце или закрытое пространство — и обычная зарядка превращается в риск. Life.ru разобрал пять бытовых сценариев, где летняя жара портит технику быстрее, чем кажется.

Ночь, которую ваш телефон не переживёт

Зарядка телефона под подушкой ночью: риски для аккумулятора. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

Класть смартфон заряжаться под подушку или одеяло — привычка, которая есть у каждого второго: удобно, тихо, никому не мешает. Но литиевый аккумулятор во время зарядки и так нагревается, а плотная ткань работает как термос и не даёт теплу уйти. Летом, особенно если в квартире нет кондиционера и температура воздуха и так держится под тридцать градусов, батарее просто некуда сбрасывать лишнее тепло. В такой связке перегрев наступает гораздо быстрее, чем кажется.

Спасает эту ситуацию одно простое правило: заряжать телефон нужно на твёрдой и открытой поверхности, а не в мягком гнезде из подушек и пледов. Можно положить его на тумбочку, стол или любую ровную поверхность рядом с кроватью — тепло будет уходить свободно, и корпус не станет ощутимо горячим. Если в комнате душно и кондиционера нет, лучше вовсе не ставить зарядку на ночь, а зарядить телефон днём, пока рядом работает вентилятор. Маленькая привычка, которая реально снижает риск неприятностей.

Как и почему солнце губит технику

Рабочий стол у окна — мечта многих: больше естественного света, приятно работать, легче настроиться на дела. Но летом это самое солнечное место в квартире превращается в маленькую теплицу. Ноутбук, монитор, зарядное устройство и пауэрбанк, которые стоят на таком столе, весь день нагреваются от прямых лучей вдобавок к собственному теплу от работы. Если кондиционера нет, а окно ещё и закрыто от уличного шума, температура техники на столе может быть заметно выше, чем в остальной комнате.

Полностью отказываться от места у окна не нужно — достаточно защитить технику от прямого солнца. Плотная штора или жалюзи в разгар дня спасают ноутбук и телефон от лишнего нагрева, а сам стол лучше сдвинуть чуть в сторону от прямого светового пятна. Пауэрбанк и зарядные устройства в жаркие часы разумнее убрать в тень или в ящик стола, а не оставлять греться рядом с монитором. Такая мелочь помогает сохранить и производительность техники, и её ресурс на годы вперёд.

Диван — самое опасное рабочее место в доме

Ноутбук на кровати летом: перегрев из-за перекрытой вентиляции. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Okrasiuk

Работать с ноутбуком на кровати или диване удобно: полулёжа, в комфортной позе, подальше от шумной кухни. Но именно мягкая поверхность перекрывает вентиляционные отверстия снизу корпуса, через которые обычно выходит горячий воздух. Если в комнате и так жарко из-за отсутствия кондиционера, системе охлаждения ноутбука приходится работать на пределе, а деваться теплу попросту некуда. В результате техника начинает подтормаживать, да и изнашивается она заметно быстрее обычного.

Помогает здесь простая подставка под ноутбук: подойдёт даже деревянная доска для завтраков или толстая книга, лишь бы воздух снизу свободно проходил. Работать на кровати можно, но лучше приподнимать заднюю часть корпуса, чтобы отверстия не соприкасались с пледом или одеялом. В жаркие дни без кондиционера полезно вообще делать перерывы: выключать ноутбук на десять минут каждый час, давая корпусу немного остыть. Это не решит проблему летней духоты, но заметно продлит жизнь батарее и материнской плате.

20 минут, которые стоят телефону года жизни

Оставить телефон или планшет на панели машины на пару минут кажется мелочью: забежать в магазин, оплатить парковку, встретить кого-то у подъезда. Но закрытый салон на солнце нагревается до шестидесяти и выше градусов уже через 20–30 минут, даже если на улице всего тридцать. Экран смартфона при такой температуре может потемнеть или отключиться защитным механизмом, а аккумулятор получает удар куда серьёзнее, чем от одной жаркой ночи под подушкой.

Простое решение — никогда не оставлять технику на панели или сиденье, даже если отходите буквально на минуту. Убирайте телефон и планшет в бардачок или в сумку в тени, а лучше берите с собой при любом, даже коротком выходе из машины. Если поездка предстоит долгая и жаркая, полезно взять с собой небольшой теплоизолирующий чехол или просто накрыть гаджет светлой тканью. Регулярный перегрев в машине сокращает ресурс батареи куда быстрее, чем кажется на первый взгляд.

Деталь за 300 рублей, которая подводит в самый неподходящий момент

Некачественное зарядное устройство летом: риск перегрева и возгорания.Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Дешёвое зарядное устройство редко попадает под подозрение, а зря: блок питания без нормальной сертификации способен перегреваться уже при обычной комнатной температуре. Летом эта скрытая особенность становится куда опаснее. Особенно рискованна связка из некачественной зарядки и текстиля вокруг: провод под одеялом не проветривается, изоляция греется, а в редких случаях начинает плавиться прямо во время сна.

Проверить зарядное устройство несложно: если корпус блока питания становится ощутимо горячим уже через 10 минут работы, это повод заменить его на сертифицированный аналог. Стоит выбирать зарядки известных производителей и не экономить на этой мелочи ради собственной безопасности. Провода тоже нужно держать подальше от подушек, пледов и других тканей, особенно в жаркие ночи. Такая простая проверка занимает пару минут, а спасти способна и технику, и нервы.

Все эти истории объединяет одно: главный враг техники летом — не отдельная привычка, а сама духота, которая в квартире без кондиционера копится в каждом углу. Уберите гаджеты подальше от текстиля и солнца, проверяйте зарядки на нагрев — и лето перестанет быть угрозой для батареи. Кстати, от такой же летней беспечности страдает не только техника, но и мы сами: почему обычный кондиционер вызывает простуду и боль в шее даже при +23 за окном, мы тоже недавно разбирались.