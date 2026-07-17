Магнитные бури 17–19 июля: Побит рекорд лета 2026! Что нам готовят выходные по данным ИКИ РАН? Июль снова подсовывает метеозависимым загадку: в прогнозе магнитных бурь на 17, 18 и 19 июля появился рекорд лета 2026. Смотрим на графики ИКИ РАН на три дня и разбираемся, ждать ли нового удара магнитной бури, или на выходных метеочувствительные смогут отдохнуть? 17 июля, 09:30 Магнитные бури 17, 18, 19 июля 2026: проноз магнитных бурь и графики ИКИ РАН. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

После нервного начала июля, когда Солнце уже успело напугать вспышками, крупными пятнами и сильными геомагнитными скачками, каждый новый прогноз магнитных бурь от ИКИ РАН читается почти как сводка с фронта. Вроде бы хочется увидеть зелёный график и спокойно выдохнуть, но глаз всё равно ищет красные зоны: а вдруг опять что-то прилетело, опять Kp пошёл вверх, опять метеозависимым готовиться к головной боли и ватной голове. Расслабиться или плакать, потому что нас ждёт рекорд лета 2026 года? Сейчас разберёмся!

Графики ИКИ РАН: Какой прогноз магнитных бурь на 17, 18, 19 июля 2026?

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня, завтра и 19 июля 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Этот рекорд, к счастью, не про мощность удара. Наоборот, ближайшие три дня выглядят одними из самых спокойных за последнее время. Красной зоны на почасовом графике нет совсем, жёлтые возмущения тоже не просматриваются, а вероятность магнитной бури к выходным падает до почти символических значений. 17 июля выглядит спокойно. Днём магнитосфера остаётся в зелёной зоне, без резких скачков и без признаков полноценной бури. К вечеру возможен небольшой подъём примерно до Kp 2, но это всё ещё спокойный уровень. По вероятности день тоже выглядит уверенно: 78% приходится на спокойное состояние магнитосферы, 15% — на слабые геомагнитные возмущения и только 7% — на риск магнитной бури.

18 июля станет самым активным днём из трёх, но даже он остаётся в зелёной зоне. Ночью индекс Kp держится около 2–2,3 балла, а ближе к утру поднимается примерно до 3. Днём Kp снизится примерно до 1,5–2, а к вечеру опустится почти до 1. То есть если небольшой дискомфорт и возможен, то скорее утром и в первой половине дня. Вероятности на 18 июля такие: 68% — спокойная магнитосфера, 25% — геомагнитные возмущения и 7% — риск магнитной бури. Это чуть тревожнее, чем 17 июля, но всё равно без признаков серьёзного геомагнитного удара.

Графики ИКИ РАН: какой прогноз магнитных бурь на 17, 18 и 19 июля 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

А вот 19 июля можно назвать тем самым «рекордом» в хорошем смысле. По вероятностям это самый спокойный день ближайшего периода: 87% на нормальное состояние магнитосферы, 10% на слабые возмущения и лишь около 3% на вероятность магнитной бури. Почасовой график от ИКИ РАН тоже почти идеально зелёный. Ночью Kp держится примерно в районе 2–2,3, утром постепенно снижается, а днём и вечером опускается до 1–1,5 балла. Это спокойный фон, без намёка на красную зону.

Что в итоге? По свежему прогнозу, 17, 18 и 19 июля сильных магнитных бурь не ожидается. Самым заметным днём станет 18 июля, когда утром индекс Kp может подняться примерно до 3 баллов, но это всё ещё зелёная зона. Самым спокойным выглядит 19 июля: вероятность нормальной магнитосферы достигает 87%, а риск бури падает примерно до 3%.

Так что рекорд лета 2026 в этом прогнозе приятный: магнитосфера впервые за долгое время выглядит почти образцово спокойной. Но с Солнцем, как обычно, не всё так просто. Долгосрочные прогнозы космической погоды могут быстро меняться, если появятся новые вспышки или выбросы плазмы. Поэтому пока можно выдохнуть, но одним глазом всё равно посматривать на обновления. А ещё с 29 июня начался период ретроградного Меркурия, который продлится месяц! Узнайте, что можно и чего нельзя делать и почему июль будет тяжёлым для всех.

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Авторы Карина Морозова