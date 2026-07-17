Синоптик Леус: Ночь на 17 июля может стать самой холодной в Москве с начала лета

Ночь с 16 на 17 июля, по прогнозам, может оказаться самой холодной в столице с начала лета. Температура в столице опустится до плюс 8–10 градусов, а в Подмосковье — до плюс 5–10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В первой половине дня столичный регион пересёк холодный атмосферный фронт. Он принёс локальные кратковременные дожди, местами выпало от 2 до 7 мм осадков. После этого Москва оказалась в тыловой части циклона. Северный ветер усиливался до 12–17 м/с, а температура воздуха с трудом достигла плюс 20 градусов.

С начала сезона температура в городе лишь дважды опускалась ниже плюс 10 градусов. Днём 17 июля в Москве будет солнечно и сухо. При этом воздух прогреется только до плюс 20–22 градусов.

В выходные столичный регион окажется под влиянием антициклона. Погода будет сухой, малооблачной и почти безветренной. Ночью температура составит около плюс 10 градусов, а днём заметно повысится. В субботу воздух прогреется до плюс 24–26 градусов. В воскресенье столбики термометров покажут плюс 27–29 градусов. В начале следующей недели тепло сохранится, однако вероятность дождей возрастёт.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал москвичам тёплую и солнечную погоду на выходных. В субботу температура ночью составит плюс 9–14 градусов, а днём поднимется до плюс 22–27 градусов. В воскресенье ожидается от плюс 10 до плюс 15 градусов ночью и до плюс 25–30 градусов днём. Специалист также предупредил об усилении ультрафиолетового излучения даже в тени.