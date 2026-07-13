«Торжество солнца»: Москвичей на выходных ожидает по-настоящему летняя погода

В Москве к предстоящим выходным установится тёплая и солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в субботу ночью ожидается +9...+14 градусов, а днём воздух прогреется до +22...+27 градусов.

В воскресенье температура ночью составит +10...+15 градусов, а днём достигнет +25...+30 градусов.

«Ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета! <...> Ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. Небо переключится с «дождливого режима» на «режим абсолютного комфорта», — отметил синоптик у себя в телеграм-канале.

Ранее эколог Ярослав Вольпин предупредил, что спад численности комаров в Москве и Подмосковье носит временный характер. По его словам, к концу июля регион может накрыть «комариная буря», если сохранится тёплая погода. Специалист объяснил, что после недавних дождей появились благоприятные условия для массового развития личинок.