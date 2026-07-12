Синоптик Позднякова не видит условий для формирования смерчей в Москве

В Москве в настоящее время отсутствуют условия для формирования смерча, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, погода недостаточно жаркая, а атмосферный фронт утратил контрастность.

«Нет, конечно. В Москве сейчас нет условий для формирования смерча», — сказала РИА «Новости» Позднякова, отвечая на соответствующий вопрос.

Синоптик пояснила, что смерчи в России возможны, особенно летом, на контрастных холодных фронтах, однако для возникновения такого явления требуются особые метеоусловия, которых в столичном регионе пока не наблюдается. Жителям и гостям города беспокоиться не о чём.