На Москву надвигается «комариная буря»

Спад численности комаров в Москве и Подмосковье, который многие заметили в первой половине июля, окажется временным. Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин предупредил жителей региона о «комариной буре» к концу месяца.

«Отсутствие комаров — это затишье перед бурей. В ближайшие две недели в случае высоких температур природа наверстает упущенное», — рассказал Вольпин, чьи слова передаёт агентство «Москва».

По словам эколога, нынешнее затишье объясняется погодными условиями: ливни были скоротечными, влага быстро испарялась, и водоёмы, лужи и бочки пересыхали раньше, чем личинки успевали превращаться во взрослых насекомых. За последние дни накопилось достаточно воды, и резкий рост популяции стоит ожидать уже в конце следующей недели. Традиционный пик численности кровососущих, по прогнозу учёного, придётся на конец июля — начало августа.

Ранее сообщалось, что в Москве в конце июля может резко вырасти численность комаров, если в ближайшие две недели установится жаркая и влажная погода. Пик активности насекомых ожидается на рубеже июля и августа, сообщил эколог Ярослав Вольпин.