Комариная буря начнёт атаковать москвичей после долгого затишья

В Москве в конце июля может резко увеличиться количество комаров. Экологи считают, что нынешнее затишье с насекомыми связано лишь с временными погодными условиями.

Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин в беседе с АГН «Москва» сообщил, что если в ближайшие две недели в столице установится жаркая погода, популяция комаров быстро восстановится. Насекомые могут начать активно размножаться после сочетания высокой температуры и влажности.

Ожидается, что пик активности придётся на конец июля — начало августа. Именно в этот период жители города могут столкнуться с заметным увеличением числа кровососущих насекомых.

Экологи отмечают, что прошедшие дожди создали благоприятную среду для развития личинок. При сохранении тёплой погоды их количество может значительно вырасти. При этом специалисты пока не говорят о масштабном нашествии и подчёркивают, что ситуация будет зависеть от дальнейшего прогноза погоды.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили об опасности инфекций после укуса комара. В ведомстве уточнили, что комары способны передавать человеку различные вирусы и паразитарные инфекции. Среди них — малярия, лихорадка Западного Нила, японский энцефалит и другие заболевания.