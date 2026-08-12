Благодать с 12 по 28 августа: Этим животным китайского гороскопа особенно повезёт в коридор затмений

Коридор затмений с 12 по 28 августа 2026 года многих заставит пройти через резкие перемены, эмоциональные встряски и мучительный выбор. Однако пятерым представителям китайского гороскопа этот опасный период готовит совсем другой сценарий. Пока остальные будут пытаться удержать привычную жизнь, счастливчикам откроются новые дороги в любви, деньгах и карьере.

Почему все боятся 12 августа 2026 года

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Коридор затмений с 12 по 28 августа 2026 года многих заставит пройти через резкие перемены, эмоциональные встряски и мучительный выбор. Однако пятерым представителям китайского гороскопа этот опасный период готовит совсем другой сценарий. Пока остальные будут пытаться удержать привычную жизнь, счастливчикам откроются новые дороги в любви, деньгах и карьере.

Дополнительную силу событиям придаёт покровительница 2026 года — Красная Огненная Лошадь. Её энергия не терпит промедления, зато поддерживает решительных людей, которые готовы быстро реагировать на перемены. Особенно удачным коридор затмений может оказаться для знаков, чьи качества совпадают с характером хозяйки года или гармонично дополняют его.

Тигр: решительный поступок изменит будущее

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Тигры по восточному гороскопу рождались в года: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Им коридор затмений принесёт карьерные возможности и перемены в личной жизни. Возможны новая должность, перспективный проект или важное знакомство. Главное — не отказываться от шанса только потому, что он потребует выйти из привычной роли. Удача поддержит тех, кто решится действовать первым.

Собака: жизнь вознаградит за терпение

Собаки по китайскому гороскопу рождались в годы: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Они наконец получат результат за прежние усилия. Их могут ждать премия, повышение, возврат долга или предложение от человека из прошлого. В отношениях тоже наступит ясность: надёжные связи укрепятся, а любители пользоваться чужой добротой отсеются сами.

Коза: любовь и деньги придут неожиданно

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Если вы родились в один из этих годов — 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, то вы Коза по китайскому гороскопу. Носителям этого животного повезёт в романтической и финансовой сферах. Одиноких представителей знака может ждать яркое знакомство, а пары решатся на важный совместный шаг. Дополнительный доход способен принести талант или увлечение, которое раньше казалось несерьёзным.

Кролик: появятся влиятельные союзники

Главная удача Кроликов, то есть рождённых в года 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, придёт через людей. Полезное знакомство, совет или приглашение к сотрудничеству поможет решить давнюю проблему. Период подходит для переговоров, собеседований и обсуждения зарплаты. В любви возможны примирение или спокойный роман без эмоциональных качелей.

Змея: хитрый план наконец сработает

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Змеи по китайскому гороскопу (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025) смогут найти выгоду там, где остальные увидят лишь сложности. Вероятны прибыльное сотрудничество, подработка или удачный карьерный переход. В личной жизни придётся выбирать между прошлым и новым знакомством. Спешить не стоит: внимательность поможет принять верное решение.

Как не упустить удачу в коридор затмений

Даже самым везучим знакам китайского гороскопа не стоит рассчитывать, что коридор затмений решит все проблемы без их участия. Возможность может выглядеть как сложный разговор, дополнительная ответственность или приглашение, которое нарушит привычные планы. Удача редко приходит в подарочной коробке. Иногда она сначала напоминает очередную проблему.

С 12 по 28 августа Тиграм важно действовать смелее, Собакам принимать заслуженную помощь, Козам не обесценивать свои таланты. Кроликам пригодятся новые связи, а Змеям поможет умение сохранять планы в тайне до подходящего момента. А раньше Life.ru рассказывал про знаков зодиака классического гороскопа, которым солнечное затмение 12 августа устроит кармический экзамен на прочность.