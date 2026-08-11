Лев — царь гороскопа или король аферистов? Какие планеты помогли Кашпировскому и Мавроди обмануть миллионы

Сегодня псевдоцелителю Анатолию Кашпировскому исполняется 87 лет, а создателю крупнейшей российской финансовой пирамиды Сергею Мавроди мог бы исполниться 71 год. Уже 12 августа исполняется 195 лет со дня рождения Елены Блаватской — основательницы теософского движения, которую современники то считали великой посвящённой, то обвиняли в грандиозной мистификации и называли мошенницей.

Они жили в разные эпохи, но объединяет их не только дата рождения. Все трое — представители знака зодиака Лев и к тому же выдающиеся аферисты, которые запудрили мозги миллионам и сделали на этом состояния. Совпадение ли это, или страшный рок? Разбираем, какие звёзды и планеты помогли августовским обманщикам достичь небывалых высот и обдурить всю страну.

Почему Львам так легко заставить толпу поверить в себя

Какие отрицательные качества есть у знака зодиака Лев. Фото © «Шедеврум»

Львом по гороскопу управляет Солнце — центр планетарной системы, вокруг которого вращается всё остальное. Представители знака зодиака также стремятся занимать центральное место: вести за собой, привлекать внимание и чувствовать признание окружающих. В благоприятном проявлении эти качества помогают становиться талантливыми артистами, руководителями и общественными деятелями. Но при определённых обстоятельствах солнечная энергия может проявиться совсем иначе.

Виной всему «поражённое Солнце». Высшая звезда в определённых случаях заставляет своих подопечных идти по низшему пути. Свойственные Львам желание быть в центре внимания, гордость и стремление к статусу иногда играют злую шутку. При некоторых натальных аспектах поражённое Солнце приводит к крайнему эгоцентризму, желанию быть лидером над всеми и готовности идти по головам, лишь бы человека заметили. Андрей Харрис Астролог, экстрасенс

По словам эксперта, от природы у Львов есть внутренний стержень и представление о собственной чести. Но если честным путём получить желаемые власть и признание не удаётся, некоторые представители знака зодиака могут решить, что обычные правила для них больше не действуют. «Они начинают идти во все тяжкие, считая себя падшими ангелами. Именно здесь криминал открывает свои двери, а мистический авторитет королевского знака быстро двигает их наверх», — прокомментировал экстрасенс Андрей Харрис.

Анатолий Кашпировский: вся страна стала его зрительным залом

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года. Как он заставил миллионы людей поверить в исцеление? Фото © ТАСС / Роберт Нетелев

Осенью 1989 года на Центральном телевидении начались «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Перед экранами собирались миллионы зрителей, внимательно слушавших мужчину в чёрном, который спокойным голосом обещал пробудить скрытые возможности человеческого организма. Кашпировский подчёркивал медицинское образование и говорил так уверенно, будто давно познал законы, которые официальной науке только предстояло открыть. Особенно громкую известность получили телевизионные операции, во время которых психотерапевт якобы обеспечивал пациенткам дистанционное обезболивание.

Сам Кашпировский заявлял о тысячах случаев исцеления. Записи его выступлений распространяли на видеокассетах, а на очные сеансы люди приходили в концертные залы и на стадионы. Индивидуальная психотерапия превратилась в грандиозное массовое представление, а врач — в одну из самых узнаваемых фигур позднего СССР.

Именно потребность в большой сцене Андрей Харрис называет одним из наиболее характерных проявлений поражённой энергии Льва: «При поражённых аспектах Кету, отвечающего за карму прошлого воплощения, Льву нужны сцена и зрители, он должен быть хозяином и авторитетом. Если энергия не находит выхода, цари зверей пойдут на всё. Стоит отдать должное их схемам — это всегда голливудский блокбастер».

С этой точки зрения обычного врачебного кабинета Кашпировскому действительно было недостаточно. Его пациентом должна была стать вся страна, телевизор превратится в сцену, а медицинский метод — в зрелище национального масштаба. Убедительных научных доказательств дистанционного лечения так и не появилось, однако сам психотерапевт продолжал отвергать обвинения в шарлатанстве и настаивать на эффективности своих сеансов.

Сергей Мавроди: финансовая пирамида, построенная вокруг одного человека

Сергей Мавроди родился 11 августа 1955 года. Как он создал крупнейшую финансовую пирамиду России МММ. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Сергей Мавроди родился в один день с Кашпировским, но спустя 16 лет. Его обещание звучало ещё заманчивее: любой человек может стать богатым, если вовремя перестанет сомневаться и доверится МММ. Главным активом финансовой пирамиды были не акции, билеты или экономические расчёты, а сам Мавроди.

Сергей создал образ человека, который якобы перехитрил систему и теперь готов поделиться своим секретом с простыми гражданами. Телезрителям не объясняли, за счёт чего растут вложения, зато регулярно показывали народного героя Лёню Голубкова, который благодаря МММ сначала покупал жене сапоги, а затем собирался приобрести дом в Париже. По словам Андрея Харриса, стремление получить деньги, роскошь и признание может особенно усиливаться у Львов с определённым положением Венеры.

Вторым важным аспектом является восхождение Венеры у многих представителей огненного знака зодиака. Любовь к роскоши и признанию, внешний блеск, атрибуты и деньги — базовый минимум для Львов. Подобное желание получить всё и сразу толкает на различные комбинации: от инфокоучей до глав целых синдикатов. Андрей Харрис Астролог, экстрасенс

Мавроди не собирался оставаться незаметным организатором схемы. Его фамилия стала общенациональным брендом, а конфликт с государством — частью тщательно поддерживаемой легенды. Даже после краха МММ он представлял себя не создателем финансовой пирамиды, а новатором, которому власти не позволили построить альтернативную экономическую систему.

В 2007 году суд признал Сергея Мавроди виновным в мошенничестве и приговорил его к четырём с половиной годам заключения. По разным оценкам, жертвами МММ стали миллионы вкладчиков. Но даже после приговора у Мавроди оставались сторонники, продолжавшие считать его финансовым гением, а не преступником. А 26 марта 2018 года Сергей Мавроди умер от сердечного приступа.

Елена Блаватская: женщина, которая превратила собственную жизнь в легенду

Елена Блаватская родилась 12 августа 1831 года. Какие тайные знания она проповедовала? Фото © Wikipedia

Елена Блаватская родилась 12 августа 1831 года — на следующий день после даты рождения Кашпировского и Мавроди. Она предлагала публике не здоровье и не деньги, а нечто ещё более редкое: возможность прикоснуться к знаниям, якобы скрытым от большей части человечества. Блаватская рассказывала о многочисленных путешествиях, попытках проникнуть в Тибет и встречах с таинственными махатмами (хранителями древней мудрости). Проверить значительную часть этих историй оказалось невозможно, так как многие эпизоды известны лишь с её собственных слов и содержат хронологические противоречия.

Она утверждала, что поддерживает связь с невидимыми учителями, способными передавать послания на расстоянии. Письма махатм якобы падали сверху, возникали в закрытых помещениях и обнаруживались в неожиданных местах. Одни последователи считали это доказательством сверхъестественных способностей Блаватской, другие подозревали тщательно подготовленные фокусы. В 1875 году Блаватская вместе с единомышленниками основала Теософское общество. Её учение объединило восточные религии, западный оккультизм, философию и собственные представления о тайной истории человечества. Однако центром этой системы оставалась сама Елена Блаватская, женщина, якобы избранная высшими силами для передачи сокровенного знания.

Андрей Харрис связывает способность создавать столь убедительные иллюзии с особыми аспектами Солнца и Нептуна в натальной карте: «Нептун — король обмана, иллюзий и чар. В соединении с Солнцем он может найти настолько глобальный выход, что миллиард для такого человека всего лишь представительские расходы на завтраки в лучах восходящего солнца, а не что-то крупное». Кстати, Елена Блаватская далеко не единственная обманщица в истории. Недавно Life.ru рассказал историю Маты Хари, танцовщицы, куртизанки и шпионки, которая смогла обвести две страны вокруг пальца и поплатилась за это.

Почему миллионы людей добровольно отдавали им своё доверие

Почему миллионы людей верили Кашпировскому, Мавроди и Блаватской. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Валентин Кузьмин, © Wikipedia / unklar

Каждый из трёх Львов безошибочно почувствовал главное желание своей эпохи. Во времена Блаватской европейское общество увлекалось спиритизмом, оккультизмом и загадочным Востоком. Кашпировский появился на телевидении в момент, когда Советский Союз стремительно менялся, а люди искали спасения от страха и неопределённости. Мавроди предложил быстрое обогащение гражданам, потерявшим привычные ориентиры и пытавшимся разобраться в новой рыночной экономике.

Блаватская продавала тайное знание, Кашпировский — надежду на исцеление, Мавроди — мечту о богатстве. Но главным доказательством во всех трёх случаях становилась не эффективность предложенного метода, а личность его создателя. Каждый говорил настолько уверенно, что сомнение начинало выглядеть едва ли не признаком ограниченности самого слушателя.

Значит ли это, что Львам нельзя доверять?

Какие положительные и отрицательные качества есть у Львов? Фото © «Шедеврум»

Одного солнечного знака недостаточно, чтобы назвать человека потенциальным мошенником. По словам Андрея Харриса, для этого в натальной карте должно совпасть сразу несколько неблагоприятных показателей. Напряжённые аспекты Солнца к Нептуну могут усиливать тягу к иллюзиям, мистификациям и созданию выдуманной реальности. Проблемный Меркурий, особенно рядом с Раху, способен подталкивать человека выходить за границы дозволенного, манипулировать информацией и демонстрировать окружающим свою власть.

Противостояние Чёрной Луны и Солнца астролог называет возможным маркером лидера теневого мира. При этом такие люди могут заниматься благотворительностью и искренне считать себя добрыми, не видя противоречия между помощью одним и манипуляциями другими. На отношение к деньгам, по словам Харриса, указывают второй дом гороскопа и положение Сатурна. Если они поражены, человеку может не хватать уважения к закону и моральным ограничениям. А скопление планет в восьмом и двенадцатом домах астролог связывает с тайной деятельностью, теневым бизнесом и криминальной властью. Но выносить приговор всем представителям королевского знака эксперт не советует.

Не все Львы — мошенники, как и не все мошенники — Львы. Важно сочетание качеств. Знак зодиака не определяет «ген мошенника», он лишь создаёт обстоятельства для реализации задуманного. Выбор всегда совершает человек. Например, среди людей с подобными натальными картами очень много известных и гениальных актёров. Андрей Харрис Астролог, экстрасенс

Кашпировский, Мавроди и Блаватская родились в течение двух августовских дней и сумели убедить огромную аудиторию в собственной исключительности. Знак зодиака не определил их судьбу, но дал им качества, благодаря которым обещания превратились в грандиозные представления, а их имена пережили и разоблачения, и скандалы, и целые исторические эпохи. А август 2026 года тем временем готовит новые астрологические испытания. Ранее Life.ru рассказал, людей с какими числами души могут кармически наказать солнечное затмение, парад планет и другие события последнего месяца лета.