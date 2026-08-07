От куртизанки до двойного агента: Кем была Мата Хари, почему мужчины сходили с ума и справедливо ли её казнили?

Она могла узнать государственную тайну, всего лишь сняв вуаль. Мата Хари выступала почти обнажённой, брала огромные деньги у богатых любовников и особенно любила мужчин в военной форме. Но что происходило за дверями её роскошных гостиничных номеров? Действительно ли офицеры теряли рядом с ней не только голову, но и секретные документы? И почему сразу несколько разведок объявили охоту на знаменитую куртизанку? 7 августа со дня рождения Маты Хари исполняется 150 лет. Life.ru рассказывает историю женщины, которая превратила собственную жизнь в опасный спектакль с неожиданным финалом.

Кто был до Маты Хари: обычная голландка с тяжёлой судьбой

Мата Хари родилась 7 августа 1876 года в нидерландском Леувардене под именем Маргарета Гертруда Зелле. Фото © Wikipedia

Женщина, которую весь мир запомнил как таинственную восточную красавицу, на самом деле родилась 7 августа 1876 года в нидерландском Леувардене. Её звали Маргарета Гертруда Зелле, а её родители не имели никакого отношения ни к Индии, ни к Индонезии. Первые годы девочки прошли в достатке. Её отец владел магазином шляп, удачно вкладывал деньги и мог позволить себе баловать единственную дочь. Но благополучие закончилось, когда Маргарете было 12 лет, то есть в 1889 году. Отец тогда обанкротился, семья распалась, а вскоре умерла и мать — в 1891 году от туберкулёза. Девочку отправили к родственникам, а затем учиться на воспитательницу детского сада. Но обучение она так и не закончила. По слухам, причиной стал роман с директором училища.

В 18 лет Маргарета увидела в газете брачное объявление. Капитан колониальной армии Рудольф Маклеод, который был почти на 20 лет старше её, искал жену. Через шесть дней после знакомства пара обручилась, а 11 июля 1895 года поженилась. Вместе с мужем Маргарета уехала в Нидерландскую Ост-Индию, на территорию современной Индонезии. Там она родила сына Нормана и дочь Луизу-Жанну. Семейная жизнь, по правде говоря, превратилась в сущий кошмар. Маклеод пил, изменял, влезал в долги и, по словам Маргареты, поднимал на неё руку. В 1899 году оба ребёнка неожиданно тяжело заболели. Сын умер, а дочь чудом выжила. Семья утверждала, что детей отравила служанка, но позднее появилась другая версия о том, что причиной могла стать токсичная терапия препаратами ртути, которой тогда лечили сифилис. История гибели мальчика до сих пор остаётся одним из самых мрачных эпизодов биографии Маты Хари.

Из брошенной жены в звезду Парижа

Экзотические танцы принесли Мате Хари известность по всей Европе. Фото © Wikipedia

В 1902 году супруги разошлись. Суд оставил дочь с Маргаретой, но Маклеод отказался платить содержание, а затем фактически забрал девочку к себе. Денег на долгую судебную борьбу у женщины не было. Через год она впервые приехала в Париж, где пыталась зарабатывать моделью, преподавать немецкий язык и давать уроки музыки. Попытка провалилась, но уже в 1905 году Маргарету ждал новый виток её жизни. Появилась Мата Хари — загадочная дочь индийской храмовой танцовщицы, которая якобы выросла на Яве и знала разные древние ритуалы. Публике она рассказывала разные версии своего происхождения, не особенно заботясь, совпадают ли они между собой.

Псевдоним переводится с малайского как «глаз дня» — солнце. Для выступлений Мата Хари создала номер, во время которого постепенно снимала полупрозрачные покрывала. Полностью обнажённой танцовщица, вопреки сложившейся легенде, обычно не оставалась: грудь скрывал расшитый драгоценностями лиф. 13 марта 1905 года танцовщица выступила в парижском Музее восточных искусств Гиме и проснулась знаменитой. Европа тогда была очарована всем восточным, и Мата Хари идеально попала в моду. Она танцевала в Париже, Милане, Монте-Карло, Берлине и Вене. Страницы журналов заполонили её фотографии, а в продаже появлялись даже сигареты, напитки и духи с именем Маты Хари.

Как Мата Хари стала самой знаменитой куртизанкой Европы

Мата Хари была одной из самых известных куртизанок начала XX века. Фото © Wikipedia

Даже на пике популярности танцы были не единственным источником дохода Маты Хари. Она открыто жила как куртизанка и становилась любовницей богатых и влиятельных мужчин, которые оплачивали её роскошную жизнь. Это отличалось от обычной проституции тем, что отношения могли длиться месяцами и даже годами, а взамен на близость и общество женщины покровители снимали ей виллы, дарили драгоценности, меха и лошадей, оплачивали путешествия и содержание прислуги.

Среди поклонников Маты Хари были банкиры, дипломаты, аристократы, промышленники и высокопоставленные офицеры из разных стран. Французский финансист Анри де Руссо, например, поселил её сначала в замке, а затем на собственной вилле. Другие мужчины вручали ей огромные суммы на прощание или продолжали содержать после окончания романа. Мата Хари не скрывала, что принимала деньги и подарки от любовников. Позднее на суде она прямо объясняла, что всегда нуждалась в средствах и позволяла мужчинам платить за её ласки.

Почему Мата Хари предпочитала мужчин в форме

Как связи с богатыми офицерами привели Мату Хари в шпионаж? Фото © Wikipedia

Слава принесла Мате Хари не только деньги, но и множество влиятельных поклонников. Среди её любовников были банкиры, дипломаты, аристократы и военные из разных стран. Она не скрывала, что любит богатую жизнь, дорогие гостиницы, меха, драгоценности, экипажи и породистых лошадей. Но особенно её привлекали офицеры. Пока Европа жила мирно, это лишь укрепляло образ роковой женщины. Но после начала Первой мировой войны те же связи превратились в смертельно опасную улику.

Нидерланды сохраняли нейтралитет, поэтому их граждане могли перемещаться по Европе свободнее жителей воюющих государств. Мата Хари пересекала границы, останавливалась в лучших отелях и встречалась с военными сразу нескольких армий. Британские и французские спецслужбы начали следить за ней, хотя первоначально не нашли ничего по-настоящему подозрительного. К тому времени танцевальная карьера уже шла на спад. Во время войны театры закрывались, публика экономила деньги, а прежние покровители исчезали. Мате Хари вновь требовался надёжный источник дохода, и тут в её жизнь вошли разведки.

Агент H21: Работала ли Мата Хари на Германию

Агент H21 — секретный псевдоним Маты Хари. Фото © Wikipedia

В мае 1916 года немецкий консул Карл Крамер предложил Мате Хари стать агентом Германии под кодовым именем H21. За согласие ей передали 20 тысяч франков. Получение этих денег она впоследствии не отрицала. Однако утверждала, что не собиралась выполнять задания, а сумму воспринимала как компенсацию за меха, драгоценности и другие вещи, конфискованные у неё в Берлине после начала войны.

Конечно, это была удобная отмазка и вина танцовщицы очевидна. Мата приняла деньги и получила агентурный псевдоним, прекрасно понимая, кто и за что ей платит. При этом убедительных свидетельств того, что она передала Германии действительно ценную информацию, так и не появилось. Вскоре Мата Хари попыталась перейти на сторону Франции. В то время она была влюблена в молодого русского офицера Вадима Маслова, служившего во французской армии. Он получил тяжёлое ранение и находился на лечении в Виттеле, куда нельзя было попасть без специального разрешения.

За документами Мата Хари обратилась к капитану Жоржу Ладу, возглавлявшему французскую контрразведку. Тот уже подозревал её в работе на Германию, но вместо немедленного ареста предложил послужить Франции. Мата согласилась и запросила миллион франков. Этих денег, по её словам, должно было хватить, чтобы оставить прежнюю жизнь и выйти замуж за Маслова.

Одна телеграмма погубила танцовщицу

Перехваченная немецкая телеграмма раскрыла агента H21, Мату Хари. Фото © Wikipedia

В конце 1916 года Мата Хари оказалась в Мадриде. Там она сблизилась с немецким военным атташе Арнольдом Калле и одновременно поддерживала связь с представителями Франции. Одним она представлялась немецким агентом, другим — французским. Для разведчицы она действовала поразительно неосторожно: писала письма обычной почтой, открыто называла имена и пыталась самостоятельно придумывать операции.

Калле отправил в Берлин несколько телеграмм, в которых сообщил сведения, полученные от агента H21, и поднял вопрос о её вознаграждении. Сообщения перехватили и расшифровали французы. Сомнений в том, кто скрывался под этим номером, у них не осталось. Существует версия, что Калле намеренно использовал уже скомпрометированный шифр, чтобы подставить ставшую бесполезной Мату Хари. Но доказать это невозможно. Так или иначе, 13 февраля 1917 года танцовщицу арестовали в парижском отеле «Элизе-Палас».

Суд, на котором приговор был известен заранее

Мату Хари арестовали 13 февраля 1917 года в Париже. Фото © Wikipedia

Мату Хари несколько месяцев держали в тюрьме Сен-Лазар и подвергали многочисленным допросам. Она признала, что приняла немецкие деньги и была зарегистрирована как H21, но настаивала, что ни одного важного секрета Германии не передала. Военный суд состоялся в июле 1917 года за закрытыми дверями. Обвинение представило Мату Хари едва ли не главным виновником поражений французской армии. Ей приписывали передачу сведений о военных операциях и новом вооружении, а в прессе утверждали, что из-за её действий погибли десятки тысяч солдат.

При этом прямых доказательств не хватало. Французские спецслужбы долго следили за танцовщицей, но не смогли зафиксировать передачу действительно секретной информации. Большая часть обвинения строилась на её связях, путешествиях, лжи о собственной биографии и полученных от немцев деньгах. Суду понадобилось меньше часа, чтобы признать Мату Хари виновной и приговорить к смерти. Её защитник практически не мог оспаривать показания свидетелей и полноценно представлять собственные доказательства.

15 октября 1917 года 41-летнюю Мату Хари вывели к расстрельной команде на полигоне возле Венсенского замка. Она отказалась от повязки на глаза и не позволила привязать себя к столбу. По известной, хотя и не подтверждённой документально легенде, перед выстрелами она послала солдатам воздушный поцелуй. Тело никто из родственников не забрал. Его передали анатомическому театру для медицинских исследований.

Была ли Мата Хари виновна на самом деле

Была ли Мата Хари шпионкой или жертвой французских властей. Фото © Wikipedia / Axel SCHNEIDER

Полностью невиновной жертвой Мату Хари назвать трудно. Она согласилась сотрудничать с немецкой разведкой, получила кодовое имя и деньги, затем предложила свои услуги Франции и пыталась вести двойную игру. Танцовщица лгала обеим сторонам и переоценила способность управлять опытными разведчиками. Но и величайшей шпионкой мира она явно не была. Рассекреченные британские материалы показывают, что спецслужбы считали её скорее неумелой авантюристкой, чем серьёзной угрозой. Даже после обысков и допросов британцам не удалось найти у Маты Хари ничего компрометирующего.

Нет надёжных доказательств и того, что переданная ею информация помогла Германии провести успешную операцию или привела к гибели французских солдат. Исследователи отмечают, что обвинители представили крайне мало конкретных свидетельств её реальной разведывательной работы, а многомесячное наблюдение за танцовщицей прекратили из-за отсутствия результатов. Летом 1917 года Франция переживала тяжелейший кризис: неудачное наступление привело к огромным потерям, в армии начались мятежи, а общество требовало найти виновных. Иностранка, куртизанка, разведённая женщина с вымышленным именем, многочисленными любовниками и связями по обе стороны фронта подходила на роль врага почти идеально.

Вероятнее всего, Мата Хари была виновна в самоуверенности, жадности и опасной игре с разведками, правил которой до конца не понимала. Но легендарной шпионкой, способной менять ход войны в постели, её сделали следователи, газеты, а затем писатели и кинематографисты. В результате Маргарета Зелле исчезла из истории, а придуманная ею Мата Хари обрела бессмертие. Избежать расстрела она не смогла, но другим известным людям удалось обмануть смерть даже тогда, когда врачи не оставляли им шансов. Ранее Life.ru рассказывал о 10 личностях, которые пережили тяжелейшие ранения, аварии и опасные болезни, а затем стали легендами своего времени.