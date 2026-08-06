Первому сайту — 35: как выглядел Интернет в день, когда в нём почти ничего не было

6 августа 1991 года мир ещё не знал слова «сайт», а в Сети существовала всего одна страница. Её создал британский физик Тим Бернерс-Ли в стенах ЦЕРН, чтобы решить скучную рабочую задачу — наладить обмен файлами между разными компьютерами. Никто тогда не подозревал, что скромный текстовый документ станет предком двух миллиардов веб-страниц. Life.ru в честь 35-летия первого сайта разобрался, как он выглядел, кто его придумал и почему Рунет своим появлением обязан именно этому эксперименту.

Первый адрес во Вселенной, у которой ещё не было имени

Как выглядел первый сайт в истории Интернета и где его найти сегодня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Страница называлась info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html, и открыть её можно и сегодня — специалисты ЦЕРН восстановили оригинал в 2013 году. На белом фоне читатель видел только текст: объяснение, что такое WorldWideWeb, ссылки на инструкции по созданию страниц и рассказ про гипертекст — слова, за которыми прячутся ссылки на другие документы. Никакой графики, музыки и рекламы там и в помине не было.

Страница жила на компьютере NeXT — том самом, который Бернерс-Ли использовал одновременно и как сервер, и как обычную рабочую станцию для программирования. На корпусе он приклеил бумажку с предупреждением: «Это сервер, не выключать». Звучит буднично, но выключи кто-нибудь тогда эту машину, Интернет в привычном для нас виде мог родиться на несколько лет позже задуманного срока. Сегодня NeXT хранится в лондонском Музее науки как один из главных технических артефактов ХХ века.

Учёный, которому сначала отказали

В марте 1989 года Бернерс-Ли принёс начальству в ЦЕРН документ «Информационный менеджмент: предложение»: план системы, которая связывала бы файлы гипертекстовыми ссылками. Реакция была прохладно-вежливой, идея показалась туманной, а польза сомнительной. Год спустя учёный вернулся с другим, более подробным вариантом — и ему разрешили попробовать. За несколько месяцев он придумал HTML, HTTP и сам принцип URL-адресов — три кита, на которых держится любой сайт.

Сам изобретатель позже признавался, что даже не представлял, заработает ли эта затея на практике. Тем удивительнее, что технология не просто заработала, а стала фундаментом всей современной цифровой инфраструктуры — от интернет-магазинов до банковских кабинетов. Правда, у фундамента есть обратная сторона: любой сбой в его работе тут же ощущают миллионы людей. А вы уже заметили, что сайты банков не открываются в браузере: почему это произошло 4 августа и что делать?

Интернет и Всемирная паутина — не одно и то же

Чем Интернет отличается от Всемирной паутины: простое объяснение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CineVI

Интернет и Всемирная паутина — это одно и то же или есть различия? Многие путают два этих понятия, хотя разница между ними огромная. Интернет — это физическая инфраструктура: провода, серверы, спутники и миллионы соединённых между собой устройств по всему миру. Всемирная паутина, или WWW, — лишь одна из служб, работающих поверх этой инфраструктуры, наряду с почтой, мессенджерами и файлообменом. Проще говоря, Интернет — это дороги, а сайты — дома вдоль них, к которым эти дороги ведут.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сравнивал работу Всемирной паутины со старым дисковым телефоном: чтобы позвонить знакомому, человек помнил его номер, а вот незнакомого искал в справочнике. Именно так работает и WWW — она позволяет «достучаться до того, кто нужен, а не запоминать IP-адреса» устройств. Иначе людям пришлось бы вводить в браузере длинные цифровые коды вместо привычных и понятных названий сайтов. Так родилась привычная нам система доменных имён и адресных строк.

От десяти страниц до почти двух миллиардов

Первый год существования Паутины прошёл тихо: к 1992-му в Сети было всего десять сайтов — и почти все были внутри научных институтов. Затем ЦЕРН сделал технологию общедоступной и бесплатной: организация отказалась от всех лицензий, и уже в 1994 году счёт пошёл на три тысячи страниц. К 1996 году, когда на рынок вышел поисковик Google, число сайтов перевалило за два миллиона — и с этого момента рост стало уже невозможно остановить.

Сегодня в мире зарегистрировано около двух миллиардов сайтов, хотя живёт и обновляется лишь малая их часть, остальные заброшены. Каждый день появляется свыше 250 тысяч новых страниц — и вместе с их числом растёт интерес государств к регулированию Сети. Об этом напомнил новый закон о криптовалюте — он наводит порядок и в цифровой экономике, которая с каждым годом становится крупнее. Путин подписал закон о криптовалюте: что изменится с 1 сентября 2026 года.

Как выглядели первые сайты Рунета

Первые сайты Рунета: как появился российский Интернет. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Своя дата рождения есть и у российского Интернета — 7 апреля 1994 года, когда за страной закрепили домен «.ru». До этого немногочисленные отечественные страницы ютились в зоне «.su», которая ещё оставалась от Советского Союза. Первые годы Рунет выглядел скромно: простейший дизайн, минимум графики и тексты, набранные едва ли не вручную. Но именно тогда закладывались привычки, которые определили облик российского Интернета на десятилетия вперёд.

Одним из первых заметных проектов Рунета стала «Библиотека Максима Мошкова» — программист выложил в сеть любимые книги ещё в ноябре 1994 года, и этот ресурс жив до сих пор в почти неизменном виде. А в 1996 году компания «Агама» представила «Апорт» — первую отечественную поисковую систему, которая поначалу умела индексировать лишь несколько сайтов. К концу девяностых «Апорт» уже считался одним из крупнейших поисковиков Рунета с аудиторией в сотни тысяч человек ежемесячно.

Тридцать пять лет — большой срок для технологии, которую создал на коленке один человек без бюджета и команды. Паутина обросла миллиардами страниц и изменила профессии, привычки и язык, но её базовые принципы остались прежними. Порой давно забытое неожиданно возвращается и покоряет мир заново — как случилось с российским мультфильмом двадцатилетней давности. Slavic Divas разрывают зарубежный Интернет: как российский мультик 2006 года запустил тренд в Европе.