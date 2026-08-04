Путин подписал закон о криптовалюте: что изменится с 1 сентября 2026 года

Новый закон о криптовалюте в России вводит регулируемые биржи и обменники, тестирование инвесторов и лимит в 300 тысяч рублей. Разбираемся, можно ли будет покупать биткоин, пользоваться P2P и выводить цифровые активы за границу.

Президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который создаёт в стране регулируемый рынок криптовалют. Основные положения документа начнут действовать 1 сентября 2026 года.

Криптовалюту при этом не признают обычными деньгами или законным средством платежа. Её разрешат покупать и продавать как инвестиционный актив, но расплачиваться биткоинами, стейблкоинами и другими цифровыми валютами за товары и услуги внутри России по-прежнему будет нельзя.

Что изменит новый закон о криптовалюте

В России появится официальная инфраструктура для операций с цифровыми валютами. В неё войдут биржи, брокеры, доверительные управляющие, криптообменники и цифровые депозитарии.

Через такие организации граждане смогут покупать, продавать и хранить криптовалюту. Сделки также разрешат проводить на организованных торгах. Контролировать участников рынка будет Банк России. Для действующих компаний предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года.

Главное изменение состоит не в том, что криптовалюта внезапно становится разрешённой. Владеть ею и получать доход от продажи можно было и раньше. Закон выводит покупку и обмен цифровых валют из серой зоны и устанавливает единые правила для посредников и инвесторов.

Кто сможет покупать криптовалюту в России

Доступ к криптовалютам получат как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Однако условия для них будут различаться.

Обычным, или неквалифицированным, инвесторам придётся пройти тестирование на понимание рисков. После этого они смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты, отвечающие критериям Банка России.

Максимальная сумма покупок составит 300 тысяч рублей за календарный год через одного посредника. Купить криптовалюту без прохождения теста через российскую регулируемую площадку не получится.

Квалифицированные инвесторы также должны будут пройти тестирование. При этом им разрешат совершать сделки с любыми доступными криптовалютами без ограничения по сумме.

Само тестирование будет проводить организация, через которую клиент захочет купить цифровую валюту: брокер, биржа, обменник или другой уполномоченный посредник.

Банк России ранее сообщал, что операции с криптовалютой планируется проводить через уже работающих участников финансового рынка.

Какие криптовалюты разрешат покупать

Полный перечень доступных обычным инвесторам криптовалют пока не опубликован. Известно только, что в него должны войти наиболее ликвидные цифровые активы, соответствующие требованиям Банка России.

Поэтому утверждать, что россиянам точно разрешат покупать биткоин, Ethereum или USDT, пока преждевременно. Окончательные критерии и список активов должен определить регулятор.

Иностранные стейблкоины будут регулироваться по тем же правилам, что и другие криптовалюты. Это означает, что на операции с USDT и аналогичными активами распространятся требования к посредникам, инвесторам и отчётности.

Что изменится для владельцев криптовалюты в России с 1 сентября 2026 года: правила покупки, лимиты, налоги и ограничения. Инфографика © Life.ru

Можно ли будет платить криптовалютой

Расплачиваться криптовалютой за товары, работы и услуги внутри России будет запрещено. Нельзя будет использовать её и как встречное предоставление по обычным российским договорам.

Например, купить за биткоины квартиру, автомобиль, технику или оплатить услуги российского исполнителя законным способом не получится. Криптовалюта остаётся инвестиционным активом, а не заменой рубля.

При этом предусмотрены исключения. Цифровую валюту можно будет обменивать на другие цифровые активы, ценные бумаги и цифровые права. Кроме того, российским экспортёрам и импортёрам разрешат использовать криптовалюту во внешнеторговых расчётах с иностранными контрагентами.

Запретят ли P2P-сделки с криптовалютой

Формулировка о полном запрете любых P2P-переводов неточна. Закон не запрещает саму техническую отправку криптовалюты с одного блокчейн-кошелька на другой.

Ограничения касаются прежде всего покупки и продажи криптовалюты за рубли через банковские карты и счета вне регулируемой инфраструктуры. Классическая схема, при которой один человек переводит другому рубли на карту и получает взамен USDT или другую криптовалюту, перестаёт быть предусмотренным законом способом покупки цифрового актива.

С 1 июля 2027 года банки должны будут отказывать в переводах в пользу неуполномоченных получателей, которых заподозрят в нелегальном обмене криптовалют. Это будет касаться в том числе трансграничных переводов по банковским картам. Информацию о таких получателях и иностранных платёжных сервисах банкам будет передавать Центробанк.

Таким образом, обычные разовые переводы между криптокошельками не объявляются незаконными автоматически. Но систематическая покупка и продажа криптовалюты за рубли через карты, P2P-площадки и незарегистрированных посредников окажется за пределами легального рынка.

Можно ли вывести криптовалюту за границу

Полного запрета на вывод криптовалюты за границу в законе нет.

Россияне смогут проводить операции с цифровыми валютами за рубежом, если для расчётов используются иностранные банковские счета. Также разрешается переводить криптовалюту, купленную в России, за границу через регулируемых посредников.

При этом владельцам криптовалюты, которая учитывается на зарубежных площадках или кошельках, потребуется уведомлять налоговые органы. Конкретный порядок, форма отчётности и случаи её обязательного представления должны быть дополнительно определены.

Следовательно, закон не закрывает иностранные криптобиржи и кошельки для россиян полностью. Однако пополнение таких площадок российскими картами через неофициальные P2P-сделки больше не будет считаться легальным маршрутом.

Какой налог придётся платить с криптовалюты

Новый закон не вводит налог на криптовалюту с нуля. Порядок налогообложения цифровой валюты действует с 1 января 2025 года.

Само приобретение или хранение криптовалюты налогом не облагается. Налоговая обязанность возникает, когда владелец продаёт цифровой актив, обменивает его или распоряжается им другим способом и получает доход.

Налог рассчитывается не со всей суммы продажи, а с прибыли. Из выручки можно вычесть документально подтверждённые расходы на покупку криптовалюты, комиссии бирж, обменников и другие связанные со сделкой затраты.

Для налоговых резидентов России доход от продажи и другого выбытия цифровой валюты облагается НДФЛ по ставкам:

13% — с налоговой базы до 2,4 миллиона рублей за год;

15% — с части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей.

Например, если человек купил криптовалюту за 500 тысяч рублей, а затем продал её за 650 тысяч, налоговой базой будут 150 тысяч рублей, если расходы на покупку подтверждены документами.

Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Заплатить рассчитанный налог нужно до 15 июля.

Подробнее о новых правилах налогообложения операций с цифровой валютой Life.ru рассказывал ранее.

Что делать тем, у кого уже есть криптовалюта

Из опубликованных положений закона не следует, что россияне обязаны продать ранее купленную криптовалюту, перевести её на российскую биржу или отказаться от личного кошелька.

Однако владельцам цифровых активов стоит сохранить документы, подтверждающие стоимость их приобретения. Это могут быть банковские выписки, история сделок на бирже, чеки обменников и сведения об уплаченных комиссиях.

После запуска регулируемого рынка покупать криптовалюту за рубли безопаснее будет только через организации, включённые в официальные реестры. Использование неизвестных обменников и перевод денег на карты физических лиц создаст риск блокировки операции и дополнительных вопросов со стороны банка.

Тем, кто хранит активы за границей, потребуется следить за правилами уведомления ФНС и отчётности по зарубежным кошелькам и операциям.

Когда вступит в силу закон о криптовалюте

Основные положения закона начнут действовать 1 сентября 2026 года.

С этой даты должны заработать правила допуска инвесторов, требования к криптообменникам, депозитариям и другим участникам рынка, а также ограничения на использование криптовалюты в качестве оплаты.

До 1 июля 2027 года будет действовать переходный период. За это время посредники должны получить необходимые разрешения и привести свою работу в соответствие с новыми требованиями.

С 1 июля 2027 года банки начнут отказывать в переводах получателям, подозреваемым в нелегальном обмене цифровых валют. После завершения переходного периода операции через незарегистрированных посредников окажутся вне регулируемого рынка.

Коротко: что разрешат и запретят

Россиянам разрешат покупать и продавать криптовалюту через регулируемые биржи, брокеров и обменники.

Неквалифицированным инвесторам потребуется пройти тестирование. Их лимит составит 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

Квалифицированные инвесторы смогут покупать цифровые валюты без ограничения по сумме, но также после тестирования.

Расплачиваться криптовалютой за товары и услуги внутри России будет нельзя.

Полного запрета на зарубежные кошельки и вывод криптовалюты за границу нет.

Покупка криптовалюты за рубли через карты и неофициальные P2P-площадки окажется вне легальной инфраструктуры.

Доход от продажи криптовалюты облагается НДФЛ. Налог рассчитывается с прибыли, а не со всей суммы сделки.

Частые вопросы

Легализовали ли криптовалюту в России

Да, её оборот переводят в регулируемое правовое поле. Криптовалюту можно будет покупать, продавать и хранить как инвестиционный актив. Законным платёжным средством она не становится.

Можно ли будет купить биткоин обычному человеку

Да, если биткоин войдёт в перечень наиболее ликвидных криптовалют Банка России. Покупателю потребуется пройти тестирование, а сумма приобретения будет ограничена 300 тысячами рублей в год через одного посредника.

Нужно ли платить налог, если криптовалюта просто лежит на кошельке

Нет. Само владение криптовалютой не образует дохода. Налог возникает при продаже, обмене или другом распоряжении активом с получением экономической выгоды.

Запретят ли иностранные криптобиржи

Прямого запрета на использование иностранных площадок нет. Россияне смогут совершать операции за рубежом через иностранные банковские счета, но должны будут соблюдать требования к уведомлению ФНС.

Можно ли будет покупать USDT через P2P

Покупка USDT за рубли с переводом денег на карту физического лица вне регулируемой инфраструктуры не будет предусмотренным законом способом приобретения криптовалюты. Такие платежи могут блокироваться, особенно после 1 июля 2027 года.

Криптовалюта и цифровой рубль — это одно и то же