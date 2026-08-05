Какие 7 бизнесов вымрут вместе с последними клиентами, ведь зумерам они больше не нужны

Бабушкин фотоальбом, тамада, кабельное телевидение по телеку — для одних это быт, для других уже почти музейные экспонаты. Зумеры, то есть поколение людей, родившихся примерно с 1997-го по 2012 год, которым около 20–25 в среднем, массово отказываются от услуг бизнесов, которые десятилетиями казались незыблемыми, и предприниматели теряются: то ли молодёжь просто выросла из этих привычек, то ли бизнес сам не захотел меняться вместе с ней. Life.ru разобрался, какие привычные для России сферы рискуют остаться совсем без клиентов уже через несколько лет.

Свадьба без организатора

Свадьба без организатора: новый тренд у молодожёнов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Ещё недавно свадебное агентство под ключ было почти обязательным пунктом подготовки к торжеству, а сегодня без него обходится едва ли не каждая вторая пара. Молодожёны собирают праздник сами: находят фотографа через чаты, площадку выбирают по отзывам в соцсетях, а тамаду заменяют плейлистом и другом с микрофоном. Причина не только в экономии. Молодая пара хочет контролировать каждую деталь лично, а не доверять сценарий постороннему человеку, который никогда не видел жениха и невесту вживую.

Фотоателье уходят в прошлое

Печать снимков на память практически исчезла из повседневности: тысячи кадров хранятся в телефоне, а на бумагу переносят разве что фото на документы, причём и это делают дома через приложение. Мастерские, которые живут только на печати, закрываются одна за другой, а выживают лишь немногие, кто нашёл себе нишу вроде фотокниг. Кстати, о неожиданном спросе на память в виде вещей: недавно Life.ru рассказывал, как московский ювелир заключает волосы умерших под кварц, делает украшение из кости и помогает не бояться смерти.

Мастерские, которым нечего чинить

Мастерские бытового ремонта остаются без заказов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nestor Rizhniak

Обувь, часы, мелкая бытовая техника — раньше всё это несли в мастерскую, а теперь чаще просто выбрасывают и покупают новое. Дешёвая вещь с маркетплейса чинится дольше, чем заказывается заново, и молодой покупатель рассуждает именно так, а не иначе. Мастера по ремонту жалуются, что заказов стало меньше в разы, хотя качество их работы никуда не делось. Проблема не в мастерстве, а в самой логике: зачем неделю ждать ремонта, если такая же пара обуви уже едет курьером и стоит почти так же дёшево.

Турагентство с офисом никому не нужно

Живой визит в контору ради бронирования отеля выглядит для зумера почти архаикой из прошлого века. Билеты, номера в отеле и страховку выбирают в приложении за десять минут, сравнивая цены и отзывы без всякого консультанта за стойкой. Молодая аудитория привыкла пользоваться услугами по мере необходимости и не тратить время на дорогу до офиса ради разговора, который решается парой сообщений в чате поддержки. И сегодня эта логика работает далеко за пределами туризма.

Кабельное телевидение теряет зрителя

Кабельное телевидение проигрывает стримингам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Toa55

Пакет из сотни каналов и жёсткая сетка вещания проигрывают стримингам, где можно посмотреть что угодно в любую минуту без привязки к расписанию. Молодой зритель не понимает, зачем платить за девяносто ненужных каналов ради десяти любимых передач. Операторы кабельного телевидения пытаются спастись онлайн-версиями, но аудитория уходит быстрее, чем перестраивается бизнес. Кстати, о скорости новых трендов: недавно отечественный мультфильм 2006 года неожиданно взорвал зарубежные соцсети. Кто такие Slavic Divas?

Прокат нарядной одежды закрывается

Костюм для собеседования, вечернее платье для одного мероприятия — раньше такие вещи брали напрокат, а сегодня чаще покупают на маркетплейсе или занимают у знакомых на один вечер. Формальный дресс-код в принципе стал требоваться реже: удалённые собеседования проходят в домашнем свитере, а на вечеринку зумер скорее наденет то, что уже носит каждый день. Салоны проката держатся в основном на возрастных клиентах, а молодая аудитория попросту не видит смысла арендовать одежду ради одного случая.

Отделение банка без посетителей

Банковские отделения пустеют из-за зумеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Открыть счёт, оформить карту или взять кредит молодой человек предпочитает через приложение на смартфоне, а не в живой очереди с бумажным талончиком. Звонок от менеджера банка воспринимается почти как вторжение в личное пространство, а визит в офис ради разговора о продукте кажется избыточным и старомодным шагом. Банки постепенно закрывают отделения одно за другим, оставляя лишь крупные точки в местах с высокой проходимостью и переводя обслуживание клиентов в приложения и мессенджеры.

Спорить о том, кто виноват в исчезновении привычных бизнесов, можно долго. Одни считают, что зумеры просто выросли без реальной нужды в этих услугах, другие уверены — компании годами игнорировали неудобный сайт и очереди, вот аудитория и ушла к тем, кто оказался проще. Похоже, правда лежит где-то посередине: выживают не те, кто держится за старый формат, а те, кто успевает подстроиться. Кстати, о новых правилах: с 1 сентября в России заработает закон о криптовалюте.