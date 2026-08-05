Тест: Слабо угадать 7 советских фильмов по дороге? На зелёный свет проедут лишь элитные 43% знатоков!

5 августа отмечается Международный день светофора. Именно в этот день в 1914 году в американском Кливленде заработала одна из первых электрических систем регулирования движения. Но мы предлагаем вспомнить не правила дорожного движения, а советское кино. Горные серпантины, шумные городские перекрёстки, пустынные шоссе и дороги к морю порой запоминаются не хуже главных героев. Сможете ли вы определить фильм, если в кадре будут только дороги?