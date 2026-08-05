Тест: Слабо угадать 7 советских фильмов по дороге? На зелёный свет проедут лишь элитные 43% знатоков!
5 августа отмечается День светофора. Поэтому мы решили дать вам зелёный свет и собрали 7 кадров из советских фильмов с дорогой. Сможете узнать их все или окажется, что ГАИ задержит вас на 4-м вопросе?
Обложка © Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский
5 августа отмечается Международный день светофора. Именно в этот день в 1914 году в американском Кливленде заработала одна из первых электрических систем регулирования движения. Но мы предлагаем вспомнить не правила дорожного движения, а советское кино. Горные серпантины, шумные городские перекрёстки, пустынные шоссе и дороги к морю порой запоминаются не хуже главных героев. Сможете ли вы определить фильм, если в кадре будут только дороги?
А сможете ли вы назвать семь советских фильмов по одному кадру с арбузом или этим летом полосатые ягоды вам не светят? А также проверьте, узнаете ли вы семь картин о мужестве десантников без единой ошибки. И напоследок попробуйте определить восемь советских фильмов по сумке героя — молодёжь не назовёт и половины, а вы?