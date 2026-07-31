Тест: Олег Попов или Карандаш? Узнайте 7 легендарных клоунов СССР по одному фото
31 июля исполняется 96 лет со дня рождения Олега Попова, Солнечного клоуна в клетчатой кепке, которому удавалось рассмешить зрителей одним взглядом. Но советский цирк подарил нам немало артистов, чьи образы знала вся страна. Сможете угадать этих 5 клоунов СССР?
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
Советский цирк невозможно представить без Олега Попова. Его клетчатую кепку, соломенные волосы и широкие полосатые брюки знали миллионы зрителей, а добродушного героя артиста прозвали Солнечным клоуном. Попов выходил на манеж более 50 лет, гастролировал по всему миру и умел рассмешить публику почти без слов. 31 июля исполняется 96 лет со дня его рождения. В честь этой даты Life.ru вспоминает Олега Попова и других легендарных артистов советского цирка. Сможете ли вы узнать их по одному фото?
А сможете ли вы узнать восьмерых героев «Властелина колец» всего по одной детали? А также проверьте, вспомните ли вы семь фильмов с Наталией Белохвостиковой по одному кадру. Любите советское кино? Попробуйте определить восемь картин по царям, князьям и полководцам, справитесь без ошибок?