Тест: Олег Попов или Карандаш? Узнайте 7 легендарных клоунов СССР по одному фото

Советский цирк невозможно представить без Олега Попова. Его клетчатую кепку, соломенные волосы и широкие полосатые брюки знали миллионы зрителей, а добродушного героя артиста прозвали Солнечным клоуном. Попов выходил на манеж более 50 лет, гастролировал по всему миру и умел рассмешить публику почти без слов. 31 июля исполняется 96 лет со дня его рождения. В честь этой даты Life.ru вспоминает Олега Попова и других легендарных артистов советского цирка. Сможете ли вы узнать их по одному фото?