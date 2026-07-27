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27 июля, 13:31

Тест: Пётр I, Суворов или Иван Грозный? Назовите 8 советских фильмов по историческому герою!

27 июля исполняется 123 года со дня рождения Николая Черкасова — актёра, которому особенно удавались люди, способные вершить историю. В честь этой даты мы составили тест. Узнаете ли вы великие кинокартины СССР по историческому герою в кадре: цари, князья и полководцы?

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

27 июля 1903 года родился Николай Черкасов — один из главных героев исторического советского кино. Его образы получались настолько убедительными, что оставались у публики в памяти на десятилетия. Однако знаменитых правителей и военачальников в советском кино играл далеко не только он. Мы собрали восемь кадров из исторических драм, военных эпопей и даже комедий. Готовы проверить, узнаете ли вы фильм СССР по одной исторической персоне в кадре?

Продолжаем тему с кино, на этот раз угадайте советский фильм по письмам, запискам и другим бумажкам! А также попробуйте вспомнить профессии героев Владимира Высоцкого в картинах СССР. Ну и напоследок испытайте свой мозг на прочность и ответьте на 10 вопросов на время обо всём на свете!

Тест: Где снимали «заграницу» в СССР? Только заядлый советский киноман ответит на все 7 вопросов безошибочно!
Тест: Где снимали «заграницу» в СССР? Только заядлый советский киноман ответит на все 7 вопросов безошибочно!
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Анна Московко
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