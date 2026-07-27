Тест: Пётр I, Суворов или Иван Грозный? Назовите 8 советских фильмов по историческому герою!
27 июля исполняется 123 года со дня рождения Николая Черкасова — актёра, которому особенно удавались люди, способные вершить историю. В честь этой даты мы составили тест. Узнаете ли вы великие кинокартины СССР по историческому герою в кадре: цари, князья и полководцы?
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
27 июля 1903 года родился Николай Черкасов — один из главных героев исторического советского кино. Его образы получались настолько убедительными, что оставались у публики в памяти на десятилетия. Однако знаменитых правителей и военачальников в советском кино играл далеко не только он. Мы собрали восемь кадров из исторических драм, военных эпопей и даже комедий. Готовы проверить, узнаете ли вы фильм СССР по одной исторической персоне в кадре?
Продолжаем тему с кино, на этот раз угадайте советский фильм по письмам, запискам и другим бумажкам! А также попробуйте вспомнить профессии героев Владимира Высоцкого в картинах СССР. Ну и напоследок испытайте свой мозг на прочность и ответьте на 10 вопросов на время обо всём на свете!