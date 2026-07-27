Тест: Пётр I, Суворов или Иван Грозный? Назовите 8 советских фильмов по историческому герою!

27 июля 1903 года родился Николай Черкасов — один из главных героев исторического советского кино. Его образы получались настолько убедительными, что оставались у публики в памяти на десятилетия. Однако знаменитых правителей и военачальников в советском кино играл далеко не только он. Мы собрали восемь кадров из исторических драм, военных эпопей и даже комедий. Готовы проверить, узнаете ли вы фильм СССР по одной исторической персоне в кадре?