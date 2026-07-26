Тест: Угадайте все 6 фильмов по кадру с письмом, или ждите ответа, как соловей лета!

В советском кино одни послания раскрывали чужие тайны, другие меняли судьбы героев, а третьи становились причиной невероятной путаницы. Некоторые из них появлялись на экране всего на несколько секунд, но наверняка запомнились самым внимательным зрителям. Life.ru предлагает проверить, сможете ли вы узнать любимые фильмы по письмам, запискам, документам и другим важным клочкам бумаги.