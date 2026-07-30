Тест: Угадайте советский мультфильм по друзьям в кадре, но 7/7 наберут только дети СССР!
30 июля отмечается Международный день дружбы — отличный повод вспомнить героев, которые учили нас не бросать своих, делиться последним апельсином и вместе выходить из любых передряг. Сможете узнать 7 советских мультфильмов только по одному кадру с друзьями?
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Настоящих друзей в советских мультфильмах не пугали ни космические путешествия, ни превращения, ни ледяные дворцы. Они могли спорить и попадать в неприятности, но в решающий момент обязательно приходили друг другу на помощь. В Международный день дружбы Life.ru собрал семь знакомых компаний из советской анимации. Некоторые из них вы наверняка узнаете сразу, а другие заставят внимательно рассмотреть каждую деталь. Проверьте, сможете ли вы по одному кадру вспомнить название мультфильма.
А теперь отправимся в Средиземье: вспомните героя «Властелина кольца» по детали! А также попробуйте назвать фильмы с Натальей Белохвостиковой по кадру. А сможете ли вы узнать советскую кинокартину по князю, царю или полководцу?