Тест: Угадайте советский мультфильм по друзьям в кадре, но 7/7 наберут только дети СССР!

Настоящих друзей в советских мультфильмах не пугали ни космические путешествия, ни превращения, ни ледяные дворцы. Они могли спорить и попадать в неприятности, но в решающий момент обязательно приходили друг другу на помощь. В Международный день дружбы Life.ru собрал семь знакомых компаний из советской анимации. Некоторые из них вы наверняка узнаете сразу, а другие заставят внимательно рассмотреть каждую деталь. Проверьте, сможете ли вы по одному кадру вспомнить название мультфильма.