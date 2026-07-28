Тест: Стыдно не вспомнить все 7 фильмов с Наталией Белохвостиковой! А вы не ударите в грязь лицом?
28 июля народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой исполняется 75 лет. Она играла королев, разведчиц и героинь классических романов, порой меняясь до неузнаваемости. Life.ru предлагает проверить, сможете ли вы назвать её знаменитые фильмы всего по одному кадру.
Обложка © Фильм «Принцесса цирка», режиссёр Светлана Дружинина, сценаристы Юлиус Браммер, Светлана Дружинина, Альфред Грюнвальд
В кино Наталия Белохвостикова попала ещё подростком, а уже в 20 лет стала самым молодым лауреатом Государственной премии СССР в истории отечественного кинематографа. Утончённая внешность позволяла актрисе с лёгкостью перевоплощаться в аристократок. А сможете ли вы отличить один образ от другого без подсказок? Пройдите тест и попробуйте узнать семь фильмов с актрисой по единственному кадру.
Продолжаем тему с кино, на этот раз угадайте советский фильм по письмам, запискам и другим бумажкам! А также попробуйте вспомнить профессии героев Владимира Высоцкого в картинах СССР. Ну и напоследок испытайте свой мозг на прочность и ответьте на 10 вопросов на время обо всём на свете!