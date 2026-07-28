Тест: Стыдно не вспомнить все 7 фильмов с Наталией Белохвостиковой! А вы не ударите в грязь лицом?

В кино Наталия Белохвостикова попала ещё подростком, а уже в 20 лет стала самым молодым лауреатом Государственной премии СССР в истории отечественного кинематографа. Утончённая внешность позволяла актрисе с лёгкостью перевоплощаться в аристократок. А сможете ли вы отличить один образ от другого без подсказок? Пройдите тест и попробуйте узнать семь фильмов с актрисой по единственному кадру.