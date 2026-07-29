Тест: Вечный вам позор, киноманы, кто не узнает этих 8 героев «Властелина колец» по детали!
29 июля 1954 года читатели впервые отправились в Средиземье, а в Великобритании вышло «Братство кольца» — первый том «Властелина колец». В честь годовщины предлагаем проверить, сумеете ли вы узнать любимых героев, даже если в кадре не видно их лиц.
Обложка © Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон
29 июля исполняется 72 года со дня публикации «Братства кольца» — первой части легендарного романа Джона Рональда Руэла Толкина. За это время герои Средиземья стали настолько узнаваемыми, что поклонникам, кажется, достаточно одного взгляда, чтобы отличить их друг от друга. Но что произойдёт, если убрать лица и оставить только фрагмент одежды, оружие, украшение или другой предмет из кадра? Life.ru предлагает внимательно рассмотреть восемь деталей и определить, кому из персонажей «Властелина колец» принадлежит каждая из них.
А сможете ли вы узнать советский фильм по князю, царю или полководцу? А также проверьте, сможете ли вы осилить 10 вопросов на эрудицию, на которые даётся всего 20 секунд. Проголодались? Попробуйте догадаться о калорийности ваших любимых блюд, справитесь со всеми?