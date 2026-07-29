Тест: Вечный вам позор, киноманы, кто не узнает этих 8 героев «Властелина колец» по детали!

29 июля исполняется 72 года со дня публикации «Братства кольца» — первой части легендарного романа Джона Рональда Руэла Толкина. За это время герои Средиземья стали настолько узнаваемыми, что поклонникам, кажется, достаточно одного взгляда, чтобы отличить их друг от друга. Но что произойдёт, если убрать лица и оставить только фрагмент одежды, оружие, украшение или другой предмет из кадра? Life.ru предлагает внимательно рассмотреть восемь деталей и определить, кому из персонажей «Властелина колец» принадлежит каждая из них.