Тест: Определите 8 советских фильмов по сумке! Молодёжь не назовёт и половины, а вы наберёте 8/8?
Считаете, что знаете советское кино наизусть? Тогда попробуйте назвать фильм по одной сумке, авоське или чемодану героя. Даже преданные поклонники классики рискуют провалиться уже на пятом вопросе. Слабо взять 8 из 8?
Обложка © Кадр из фильма «Вокзал для двоих», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов.
Иногда один небольшой предмет способен рассказать о герое не меньше, чем его костюм или знаменитая реплика. Потёртый портфель выдаёт привычки владельца, дорожный чемодан напоминает о важной поездке, а простая авоська становится частью культовой сцены. Но замечали ли вы эти детали во время просмотра? В этом тесте мы оставили в кадре только сумки и багаж персонажей из восьми известных советских фильмов. Ваша задача — внимательно рассмотреть изображение, вспомнить сюжет и выбрать правильную картину. Проверим, сможете ли вы пройти тест без единой ошибки!
А сможете ли вы назвать советский мультфильм по друзьям в кадре и набрать заветные 7 из 7? А затем проверьте, узнаете ли вы героев «Властелина колец» всего по одной детали — настоящий киноман не имеет права ошибиться! И напоследок попробуйте вспомнить семь фильмов с Наталией Белохвостиковой, чтобы не ударить в грязь лицом перед поклонниками советского кино.