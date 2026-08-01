Тест: Определите 8 советских фильмов по сумке! Молодёжь не назовёт и половины, а вы наберёте 8/8?

Иногда один небольшой предмет способен рассказать о герое не меньше, чем его костюм или знаменитая реплика. Потёртый портфель выдаёт привычки владельца, дорожный чемодан напоминает о важной поездке, а простая авоська становится частью культовой сцены. Но замечали ли вы эти детали во время просмотра? В этом тесте мы оставили в кадре только сумки и багаж персонажей из восьми известных советских фильмов. Ваша задача — внимательно рассмотреть изображение, вспомнить сюжет и выбрать правильную картину. Проверим, сможете ли вы пройти тест без единой ошибки!