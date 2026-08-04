Тест: Ваше детство прошло зря, если не узнаете хотя бы 6 из 8 советских экранизаций сказок Андерсена!

4 августа 1875 года не стало Ганса Христиана Андерсена — писателя, подарившего миру десятки печальных и порой совсем не детских волшебных историй. В СССР его сказки экранизировали особенно часто. Снимали музыкальные фильмы, рисованные мультфильмы и вольные фантазии, в которых могли соединить сразу несколько произведений. Но хватит ли одного кадра, чтобы вспомнить правильное название? Мы собрали восемь советских экранизаций Андерсена, попробуйте не допустить ни одной ошибки и доказать, что детство не прошло зря!