Тест: Ваше детство прошло зря, если не узнаете хотя бы 6 из 8 советских экранизаций сказок Андерсена!
4 августа мы вспоминаем великого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Он продолжает дарить незабываемое детство уже больше 200 лет. Мы решили вспомнить именно советские экранизации его сказок. Сможете узнать все 8 или провалитесь на третьем вопросе?
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
4 августа 1875 года не стало Ганса Христиана Андерсена — писателя, подарившего миру десятки печальных и порой совсем не детских волшебных историй. В СССР его сказки экранизировали особенно часто. Снимали музыкальные фильмы, рисованные мультфильмы и вольные фантазии, в которых могли соединить сразу несколько произведений. Но хватит ли одного кадра, чтобы вспомнить правильное название? Мы собрали восемь советских экранизаций Андерсена, попробуйте не допустить ни одной ошибки и доказать, что детство не прошло зря!
Сможете ли вы узнать семь советских фильмов по одному арбузу в кадре или этим летом останетесь без полосатой ягоды? А ещё проверьте, помните ли вы семь картин о мужестве десантников — настоящий голубой берет не допустит ни одной ошибки. И напоследок попробуйте определить восемь советских фильмов по сумке, авоське или чемодану героя — молодёжь не назовёт и половины, а вы?