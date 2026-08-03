Тест: Назовите 7 советских фильмов по кадру с арбузом или этим летом полосатые ягоды вам не светят!
3 августа отмечается День арбуза — отличный повод проверить, насколько внимательно вы смотрели советское кино. Сумеете ли вы по одной полосатой ягоде узнать любимую комедию или опозоритесь уже на первых кадрах? Мы приготовили сочный тест для настоящих киноманов!
Обложка © «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В советских фильмах арбузы появлялись не реже, чем авоськи, дачные застолья и летние рынки. Их ели огромными ломтями, везли на отдых, выкладывали на прилавки и ставили на стол рядом с блюдами, которые давно стали частью истории кино. Иногда полосатая ягода мелькала всего на несколько секунд, но внимательный зритель всё равно запоминал сцену навсегда. В честь Дня арбуза Life.ru собрал семь таких кадров из знаменитых советских картин. Попробуйте определить каждый фильм, даже если главную подсказку в кадре буквально съели.
А сможете ли вы узнать семь легендарных клоунов СССР по одному фото и не перепутать Олега Попова с Карандашом? А затем проверьте, сумеете ли вы отличить Человека-паука Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда только по костюму. И напоследок попробуйте угадать советские мультфильмы по друзьям в кадре — все семь назовут только те, кто провёл детство у телевизора.