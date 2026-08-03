Тест: Назовите 7 советских фильмов по кадру с арбузом или этим летом полосатые ягоды вам не светят!

В советских фильмах арбузы появлялись не реже, чем авоськи, дачные застолья и летние рынки. Их ели огромными ломтями, везли на отдых, выкладывали на прилавки и ставили на стол рядом с блюдами, которые давно стали частью истории кино. Иногда полосатая ягода мелькала всего на несколько секунд, но внимательный зритель всё равно запоминал сцену навсегда. В честь Дня арбуза Life.ru собрал семь таких кадров из знаменитых советских картин. Попробуйте определить каждый фильм, даже если главную подсказку в кадре буквально съели.