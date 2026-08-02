Тест: Голубой берет точно вспомнит все 7 фильмов о мужестве десантников в День ВДВ. А вы?
Голубые береты, прыжки с парашютом и задания, после которых возвращаются не все: фильмы про десантников всегда испытывали зрителей на прочность. В День ВДВ 2 августа мы предлагаем узнать семь легендарных картин по одному кадру. Справитесь без единой ошибки?
Обложка © Кадр из фильма «Грозовые ворота», режиссёр Андрей Малюков, сценарист Александр Буравский.
Эти фильмы заставляли зрителей замирать перед экраном, переживать за героев и смахивать слёзы в финале. Но голубой берет, тельняшка и парашют ещё не гарантируют, что вы сразу узнаете фильм про десантников. Годы идут, и даже знакомые картины уже не так легко узнать по одному кадру. В праздник 2 августа, в День ВДВ, Life.ru собрал семь кадров, которые заставят напрячь память даже тех, кто пересматривал эти фильмы десятки раз.
А сможете ли вы узнать советские мультфильмы по друзьям в кадре или все семь вопросов осилят только настоящие дети СССР? Ещё попробуйте вспомнить восемь советских фильмов по появившимся в них Петру I, Суворову, Ивану Грозному и другим историческим героям. Проверьте, не ждёт ли вас вечный позор киномана: сумеете назвать восьмерых героев «Властелина колец» всего по одной детали?