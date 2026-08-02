Тест: Голубой берет точно вспомнит все 7 фильмов о мужестве десантников в День ВДВ. А вы?

Эти фильмы заставляли зрителей замирать перед экраном, переживать за героев и смахивать слёзы в финале. Но голубой берет, тельняшка и парашют ещё не гарантируют, что вы сразу узнаете фильм про десантников. Годы идут, и даже знакомые картины уже не так легко узнать по одному кадру. В праздник 2 августа, в День ВДВ, Life.ru собрал семь кадров, которые заставят напрячь память даже тех, кто пересматривал эти фильмы десятки раз.