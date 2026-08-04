Тест: Кто вы из «Одиссеи» — хитрый царь, верная Пенелопа или подлый жених?
Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана вышел совсем недавно, но уже наделал много шума и претендует на звание лучшего в этом году. А давайте проверим, кем вы могли бы быть в этой поэме Гомера, которую экранизировал Голливуд. Ответьте на 9 вопросов и узнайте свою сущность!
Кто вы из фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, снятого по поэме Гомера? Обложка © Кадр из фильма «Одиссея», режиссёр и сценарист Кристофер Нолан, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Новая «Одиссея» Кристофера Нолана вновь напомнила зрителям, почему история, рассказанная Гомером почти три тысячи лет назад, до сих пор не отпускает читателей и режиссёров. Здесь и опасные путешествия, и борьба за власть, и любовь, и верность, и герои, которым постоянно приходится делать непростой выбор. Но для этого теста не важно, успели ли вы посмотреть фильм или прочитать поэму. Достаточно честно ответить на девять вопросов и узнать, с кем из персонажей легендарной «Одиссеи» у вас больше общего!
Попробуйте узнать семь советских фильмов по одному кадру с арбузом — слабо не ошибиться ни разу? А сможете ли вспомнить все картины о мужестве десантников, которые должен знать каждый голубой берет? И напоследок загляните в сумки героев советского кино: молодёжь не назовёт и половины, а вы возьмёте 8/8?