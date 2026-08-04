Тест: Кто вы из «Одиссеи» — хитрый царь, верная Пенелопа или подлый жених?

Новая «Одиссея» Кристофера Нолана вновь напомнила зрителям, почему история, рассказанная Гомером почти три тысячи лет назад, до сих пор не отпускает читателей и режиссёров. Здесь и опасные путешествия, и борьба за власть, и любовь, и верность, и герои, которым постоянно приходится делать непростой выбор. Но для этого теста не важно, успели ли вы посмотреть фильм или прочитать поэму. Достаточно честно ответить на девять вопросов и узнать, с кем из персонажей легендарной «Одиссеи» у вас больше общего!