Кристоферу Нолану — 56: Как «непонятные» фильмы и брат-киллер сделали его главным режиссёром Голливуда Оглавление Кто такой Кристофер Нолан и как он пришёл в кино Как Кристофер Нолан заставляет зрителей разбираться в физике Почему фильмы Нолана хочется пересматривать Почему Кристофер Нолан строит декорации, а не рисует их на компьютере Станет ли «Одиссея» новым миллиардным фильмом Нолана Как старший брат Нолана связан с криминалом и «Оппенгеймером»? Гений или кинофрик? Почему Кристофер Нолан снимает фильмы, которые зрители не понимают, и всё равно остаётся одним из самых успешных режиссёров мира? 30 июля ему исполняется 56 лет. Life.ru рассказывает, как сложное кино о физике и истории принесло Нолану миллиарды. 30 июля, 11:53 В чём секрет успеха фильмов Кристофера Нолана и почему их хочется пересматривать? Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Jordan Strauss / АР, © «Одиссея», режиссёр Кристофер Нолан, сценаристы Кристофер Нолан, Гомер, © «Интерстеллар», режиссёр Кристофер Нолан, сценаристы Джонатан Нолан, Кристофер Нолан

Со стороны Кристофер Нолан и правда может показаться кинофриком. Он переворачивает время вспять, заставляет зрителей разбираться в чёрных дырах, покупает настоящий Boeing 747 ради одной сцены и отказывается разжёвывать финалы. Но каждая его странность почему-то приводит людей в кинотеатры и приносит студиям сотни миллионов долларов. 30 июля режиссёр отмечает 56-й день рождения. Life.ru разбирается, где заканчиваются причуды Нолана, в чём заключается его расчёт и почему Голливуд продолжает доверять ему самые дорогие проекты.

Кто такой Кристофер Нолан и как он пришёл в кино

Когда и где родился режиссёр Кристофер Нолан? И правда ли, что его не приняли в киношколу? Фото © ТАСС / Chris Pizzello / АР

Кристофер Нолан родился 30 июля 1970 года в Лондоне, у него два брата — младший Джонатан и старший Мэттью. Снимать кино Кристофер начал в семь лет, когда отец подарил сыну камеру Super 8. Вместе с Джонатаном они разыгрывали сцены с игрушечными солдатами, устраивали маленькие взрывы и пытались создать собственную версию «Звёздных войн». Уже тогда Кристофера интересовала фантастика. Но профессиональное образование Нолан получить не смог из-за отказа киношколы. Тогда по совету отца он поступил в Университетский колледж Лондона и стал изучать английскую литературу. В вузе будущий режиссёр познакомился с Эммой Томас — будущей женой и продюсером всех его полнометражных фильмов. Они участвовали в работе студенческого киноклуба, устраивали показы, а заработанные деньги тратили на собственные съёмки.

После выпуска в 1993 году Нолан снимал рекламные и корпоративные ролики, а в свободное время пытался найти деньги на первый фильм. Продюсеры не спешили вкладываться в неизвестного режиссёра, поэтому «Преследование» 1999 года молодой Кристофер снял примерно за 6000 долларов. Команда собиралась по субботам, актёры играли в собственной одежде, а декорациями становились квартиры друзей и лондонские улицы. Дорогую плёнку берегли, поэтому каждую сцену долго репетировали и старались снять за один-два дубля.

А настоящим прорывом стал фильм «Помни» 2000 года. Главный герой не запоминал новые события после травмы, и Нолан показал часть истории в обратном порядке, что стало переломом. Фильм стал успешным и получил две номинации на «Оскар». После этого в 2002 году Кристоферу Нолану доверили «Бессонницу» с Аль Пачино и Робином Уильямсом, а затем — новую историю Бэтмена в 2005-м. Так режиссёр, которого когда-то не взяли в киношколу, оказался в Голливуде.

Как Кристофер Нолан заставляет зрителей разбираться в физике

Почему Кристофер Нолан так часто обращается к физике в своих фильмах? Фото © «Начало», режиссёр Кристофер Нолан, сценарист Кристофер Нолан

Кристофер Нолан любит брать темы, которые трудно объяснить, и делать из них основу блокбастера. В «Начале» 2010 года герои погружаются в чужие сны, причём на каждом новом уровне время идёт медленнее. В «Интерстелларе» 2014 года режиссёр использует теорию относительности: несколько часов на планете рядом с чёрной дырой превращаются в десятилетия для людей на Земле. А в «Доводе» 2020 года предметы и люди могут двигаться против привычного течения времени.

Сам Нолан не физик, поэтому во время работы обращается к учёным. Одним из консультантов «Интерстеллара» стал физик Кип Торн, позднее получивший Нобелевскую премию. Он помогал авторам разобраться и правильно отобразить, как работают и влияют на нас чёрные дыры, гравитация и замедление времени. Изображение чёрной дыры Гаргантюа создавали на основе научных расчётов, хотя сюжет фильма, конечно, оставался фантастикой. При этом в основе каждой картины голливудского режиссёра лежит вполне понятная история. А герои преследуют простые цели. Поэтому, казалось бы, сложные фильмы Кристофера Нолана с большой научной базой понимает массовый зритель. Так, «Интерстеллар» можно смотреть как фильм о космосе, а можно как историю отца и дочери.

Почему фильмы Нолана хочется пересматривать

Почему фильмы Кристофера Нолана сложно понять с первого раза, но хочется смотреть снова и снова? Фото © «Довод», режиссёр Кристофер Нолан, сценарист Кристофер Нолан

Кристофер Нолан редко рассказывает историю по порядку. В «Помни» 2000 года нелинейное повествование и история движется с конца, в «Начале» одновременно разворачивается действие на нескольких уровнях сна, а в «Доводе» одни герои идут вперёд во времени, пока другие движутся им навстречу. Особенно необычно построен «Дюнкерк» 2017 года. События на берегу занимают неделю, путь гражданского судна — один день, а полёт военного лётчика — всего час. Режиссёр перемешивает эти линии, а в финале соединяет их вместе. Из-за такого монтажа даже зрители, знающие исход Дюнкеркской операции, до последнего переживают за героев.

Иногда Кристофер Нолан специально не даёт точного ответа. В финале «Начала» зрителю так и не показывают, остановился ли волчок, который помогает отличить реальность от сна. Режиссёр не объясняет, что именно произошло, поэтому поклонники фильма спорят об этой сцене уже больше 15 лет. Такие загадки помогают прокату. Зрители обсуждают увиденное, ищут детали и возвращаются в кино, чтобы проверить свои догадки. Нолан не боится того, что человек поймёт не всё: главное, чтобы во время просмотра ему было интересно.

Почему Кристофер Нолан строит декорации, а не рисует их на компьютере

Правда ли, что Кристофер Нолан почти не использует компьютерную графику? Фото © «Довод», режиссёр Кристофер Нолан, сценарист Кристофер Нолан

Нолан использует компьютерную графику, но старается сначала снять настоящий объект, декорацию или трюк. Цифровые эффекты затем помогают убрать лишние детали и дополнить кадр. Для «Начала» построили вращающийся коридор. Во время драки декорация действительно переворачивалась, а актёры и каскадёры падали с пола на стены и потолок. В «Тёмном рыцаре» на улицах Чикаго перевернули настоящий грузовик. А для «Довода» команда купила списанный Boeing 747 и врезала его в ангар. Забавно, что это оказалось дешевле, чем создавать всю сцену с помощью компьютерной графики.

А во время работы над «Оппенгеймером» в 2023 году Кристофер Нолан также не стал рисовать испытание атомной бомбы целиком на компьютере. Съёмочная группа использовала настоящие взрывы, огонь, миниатюры и специальные вещества. Никто, разумеется, не взрывал ядерный заряд, но камера снимала реальные процессы, которые затем объединили в один эпизод.

Станет ли «Одиссея» новым миллиардным фильмом Нолана

«Одиссея» Кристофера Нолана: сюжет, когда вышел и почему уже наделал столько шума? Фото © «Одиссея», режиссёр Кристофер Нолан, сценаристы Кристофер Нолан, Гомер

17 июля 2026 года вышел новый фильм Кристофера Нолана — «Одиссея», основанная на древнегреческой поэме Гомера. Главную роль сыграл Мэтт Деймон. В картине также появились Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон и Люпита Нионго. Съёмки проходили в Греции, Италии, Марокко, Исландии и Шотландии. Актёры работали на настоящих кораблях и выходили в открытое море. «Одиссея» стала первым полнометражным игровым фильмом, полностью снятым на плёночные камеры IMAX. Ради проекта камеры пришлось сделать тише, чтобы их шум не мешал записывать диалоги.

Билеты на отдельные показы начали продавать ещё за год до премьеры, и многие сеансы быстро оказались распроданы. На 29 июля мировые сборы «Одиссеи» уже превысили 666 миллионов долларов и продолжают расти. Нолан снова взял материал, который не кажется очевидной основой для летнего хита: древнюю поэму о десятилетнем пути домой. Но первые результаты показывают, что зрители готовы смотреть у него не только истории о Бэтмене, космосе и ядерной бомбе. Теперь режиссёру осталось узнать, сможет ли Одиссей привести его к третьему миллиарду.

Как старший брат Нолана связан с криминалом и «Оппенгеймером»?

С «Оппенгеймером», кстати, связана ещё одна интересная история помимо реальных взрывов. Такую же кличку, как и оскароносный фильм Кристофера, взял его старший брат Мэттью. Он, в отличие от младших братьев, прославился не кинотворчеством, а... криминалом! В 2009 году ФБР задержало Мэттью Нолана по требованию Коста-Рики, где его разыскивали за убийство человека. В документах утверждалось, что брат режиссёра работал наёмным киллером под прозвищем Оппенгеймер. В суде версию о криминальной деятельности посчитали недоказанной и отказали в экстрадиции. Но Нолан-старший всё-таки успел совершить и другое преступление. Он пытался сбежать из СИЗО в Чикаго. А вот уже за это его приговорили к лишению свободы на 14 месяцев.

Кристофер Нолан доказал, что для успеха необязательно упрощать историю, а достаточно рассказать её так, чтобы зритель не мог оторваться. Его фильмы можно не понять с первого раза, но их хочется обсуждать, пересматривать и снова искать пропущенные детали. Именно это превращает сложное авторское кино в событие для миллионов зрителей. Тем временем в России готовят ещё один необычный байопик: Никита Кологривый сыграет Юрия Хоя в фильме «Сектор Газа». Life.ru рассказал, каким будет проект и когда ждать премьеру.

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Авторы Анна Московко