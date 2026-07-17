Нолан заставил мир снова читать Гомера: Как подступиться к «Одиссее» и не бросить её через 5 минут Оглавление «Илиада» или «Одиссея»: с какой поэмы начинать читать Гомера Совет №1. Сначала узнайте сюжет и только потом открывайте книгу Совет №2. Выберите понятный перевод «Одиссеи» Совет №3. Читайте Гомера не больше чем по 20–30 страниц в день Совет №4. Не пугайтесь «быстроногого Ахилла» и длинных описаний кораблей Совет №5. Смотрите не только на сюжет, но и на мир древних греков Какие вопросы стоит задавать себе при чтении Гомера? «Одиссея» пугает обилием героев, богов и непривычных оборотов, но отказываться от знакомства с Гомером не стоит. Life.ru разобрался, с какого угла начать, как подготовиться к чтению поэмы и почему древний эпос полезно произносить вслух. 17 июля, 13:30 Как прочитать «Одиссею» Гомера перед выходом фильма Кристофера Нолана: эксперты дали советы начинающим читателям. Обложка © кадр из фильма «Одиссея», режиссёр и сценарист Кристофер Нолан

Интерес к древнегреческому эпосу переживает новый подъём! Одной из причин стала экранизация «Одиссеи» Кристофера Нолана, предстоящий фильм вновь заставил читателей обратиться к истории царя Итаки, который десять лет пытался вернуться домой после Троянской войны. Однако многие закрывают книгу, прочитав лишь несколько первых страниц, запутавшись в именах богов, героев и их многочисленных родственников. Life.ru узнал, как познакомиться с Гомером без мучений и школьной зубрёжки, чтобы подготовиться к просмотру чуть ли не самого ожидаемого фильма 2026 года.

«Илиада» или «Одиссея»: с какой поэмы начинать читать Гомера

С какой поэмы начинать знакомство с Гомером? «Илиада» или «Одиссея»: мнения экспертов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Единого ответа на вопрос, с какой поэмы начинать знакомство с Гомером, не существует. Филолог, культуролог и писатель Николай Жаринов советует новичкам сначала открыть «Одиссею» и лишь затем переходить к более сложной и тяжеловесной «Илиаде». В центре «Одиссеи» находится понятная даже спустя тысячелетия история о том, как человек мечтает вернуться домой, к жене и сыну, но на его пути постоянно возникают новые испытания. Одиссей попадает к циклопу Полифему, сталкивается с чарами волшебницы Цирцеи, проплывает мимо острова сирен и спускается в царство мёртвых. За фантастическими приключениями скрывается семейная драма, рассказ о взрослении, верности, хитрости и цене возвращения домой.

Однако эллинский политеист и куратор клуба «Любители Древней Греции» Яна Бусилкова предлагает идти классическим путём — сначала прочитать «Илиаду», а затем взяться за «Одиссею». Чёткого правила здесь нет, но такая последовательность помогает увидеть общую сюжетную линию: сперва читатель оказывается в мире Троянской войны, а затем узнаёт, что произошло с героями после её окончания. Получается, выбирать можно исходя из собственной цели. Тем, кто боится увязнуть в сложном древнем тексте, проще начать с приключенческой «Одиссеи». А читателям, которые хотят проследить события последовательно и глубже понять последствия Троянской войны, подойдёт путь от «Илиады» к «Одиссее».

Совет №1. Сначала узнайте сюжет и только потом открывайте книгу

Как правильно читать «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, чтобы не запутаться в героях и древнегреческих богах? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В одном эксперты сходятся — без предварительной подготовки читать Гомера действительно сложно. Перед знакомством с поэмами необходимо хотя бы в общих чертах разобраться, почему началась Троянская война, кто в ней участвовал и как связаны между собой основные герои. Дело в том, что Гомер почти не объясняет предысторию. «Илиада» начинается не с похищения Елены и даже не с прибытия греков к Трое, а с гнева Ахилла на десятом году осады города. Автор обращался к слушателям, которые уже знали мифы, поэтому сразу погружал их в события и не представлял каждого нового персонажа.

Для подготовки Николай Жаринов рекомендует книгу Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции»: «Благодаря этому можно заранее понять, о чём вообще идёт речь и что именно имеет в виду автор, избежав путаницы в многочисленных именах и хитросплетениях сюжета». Она поможет понять, почему Посейдон преследует Одиссея, кем приходятся друг другу многочисленные боги и что происходит на Итаке, пока главный герой странствует по морям.

Не стоит бояться, что пересказ лишит произведение интриги. Современники Гомера прекрасно знали эти истории и слушали сказителей вовсе не для того, чтобы выяснить, чем всё закончится. Ценность эпоса заключалась не только в событиях, но и в том, как они были рассказаны.

Совет №2. Выберите понятный перевод «Одиссеи»

Какой перевод «Одиссеи» выбрать для первого знакомства с древнегреческим эпосом? Одиссей, Пенелопа и Телемах: почему «Одиссея» Гомера является не только приключением, но и семейной драмой

Не меньше самого сюжета на восприятие Гомера влияет перевод. Если язык покажется слишком тяжёлым и архаичным, читатель может решить, что ему не подходит античная литература, хотя проблема заключается лишь в конкретном издании. Для первого знакомства с «Одиссеей» филолог советует перевод Василия Жуковского. По словам филолога, он достаточно лёгок и понятен современному человеку. При этом эксперт не рекомендует новичкам переходить от него к «Илиаде» в переводе Николая Гнедича: «Его язык излишне архаичен, и сегодня на русском так уже не говорят, что в конечном счёте серьёзно затрудняет понимание текста».

При выборе книги также стоит обратить внимание на комментарии, примечания и указатель имён. Они помогут быстро вспомнить, кто такой Телемах, чем Афина помогает Одиссею и почему женихи осаждают Пенелопу. Но пытаться выучить всех упомянутых воинов, богов и персонажей всё же не нужно — это превратит знакомство с древним эпосом в экзамен и только усложнит восприятие.

Совет №3. Читайте Гомера не больше чем по 20–30 страниц в день

Действительно, многим тяжело даётся этот автор, поскольку перед нами всё-таки древний текст, а подобные памятники по определению непросты для восприятия. Николай Жаринов Филолог, культуролог и писатель

Как продолжает эксперт, гомеровские поэмы — не те тексты, которые стоит проглатывать за выходные ради галочки в списке классики. Так что филолог советует читать их небольшими порциями, не более 20–30 страниц в день. Такой темп позволяет привыкнуть к языку, не потерять важные детали и спокойно разобраться в происходящем. Если какие-то строки приходится перечитывать, а имена героев постоянно забываются, это вовсе не означает, что книга «не по силам». При первом знакомстве важнее уловить общий ход событий и позволить себе увлечься историей, чем стараться удержать в памяти каждую подробность.

Совет №4. Не пугайтесь «быстроногого Ахилла» и длинных описаний кораблей

Современного читателя могут утомлять повторы, постоянные эпитеты и подробные перечисления кораблей, доспехов или воинов. Один и тот же Ахилл раз за разом называется «быстроногим», даже если в конкретной сцене он никуда не бежит. Однако это не бессмысленная причуда автора, а наследие устной традиции.

Эти поэмы не для чтения глазами в тишине, их исполняли вслух. И повторы там помогали держать ритм и делать акценты. Поэтому «быстроногий Ахилл» остаётся быстроногим, даже если в этой сцене он просто лежит на земле. Яна Бусилкова Эллинский политеист, куратор клуба «Любители Древней Греции»

Гомеровские поэмы исполняли певцы-сказители, поэтому устойчивые формулы помогали запоминать огромный текст, сохранять ритм и подчёркивать важные моменты. Если повторы начинают раздражать, эксперт советует прочитать отрывок вслух или включить аудиокнигу. Тогда текст перестаёт «лежать тяжёлой плитой» и начинает звучать так, как был изначально задуман.

Совет №5. Смотрите не только на сюжет, но и на мир древних греков

Одиссей, Пенелопа и Телемах: почему «Одиссея» Гомера является не только приключением, но и семейной драмой?

Циклопы, боги, сражения и морские приключения лишь верхний слой гомеровского эпоса. За ними скрывается мир со своими законами, религией и представлениями о правильном поведении. Чтобы лучше понять поступки героев, Яна Бусилкова советует обращать внимание на то, почему они настолько остро реагируют на оскорбления, зачем обмениваются подарками, соблюдают клятвы и считают гостеприимство священным долгом.

Особенно важны для персонажей честь, слава и память, которая останется о человеке после смерти. Если не учитывать эти ценности, Ахилл, Агамемнон и другие герои могут показаться современному читателю чрезмерно обидчивыми и вспыльчивыми. Но стоит немного узнать о быте, религии и мировоззрении древних греков, как их решения приобретают внутреннюю логику. «И тогда мы видим не просто вспыльчивых мужиков с палками, а живых людей», — отметила эксперт.

Какие вопросы стоит задавать себе при чтении Гомера?

Кристофер Нолан снимает «Одиссею»: что нужно знать о поэме Гомера перед просмотром фильма? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вместо того чтобы запоминать десятки имён, полезнее сосредоточиться на больших вопросах, которые ставит перед читателем текст. Что делает человека героем? Какую цену приходится платить за славу? Можно ли вернуться прежним после многолетней войны? Что означает дом для человека, который слишком долго отсутствовал?

В «Илиаде» можно наблюдать, как стремление к славе сталкивается со страхом смерти, дружбой, гордостью и жаждой мести. В «Одиссее» — следить за тем, как война продолжает влиять на человека даже после своего окончания. Одиссей предстаёт не безупречным богатырём, а противоречивым героем! Он умён, отважен и изобретателен, но одновременно тщеславен, жесток и нередко сам навлекает на себя беды. Не менее важны истории Пенелопы и Телемаха. Пока Одиссей сражается с чудовищами, его жена сопротивляется женихам, а сын взрослеет и пытается защитить отцовский дом. Поэтому «Одиссея» — не просто череда фантастических приключений, а большая семейная история о людях, которые много лет ждут встречи.

Чтобы пройти путь Гомера, читателю вовсе не нужны энциклопедические знания об Античности. Достаточно заранее узнать предысторию, подобрать понятный перевод, читать небольшими порциями и не превращать каждое незнакомое имя в повод остановиться. Тогда за непривычными эпитетами и длинными перечислениями постепенно откроется живой мир, а герои, которым почти три тысячи лет, окажутся намного ближе, чем можно было предположить. А вы будете читать? Или сперва посмотрите фильм? Кстати о кино, недавно Life.ru собрал 7 лучших фильмов по мотивам греческих мифов и легенд, которые будут постарше самого Нолана!

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