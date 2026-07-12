Что посмотреть до выхода «Одиссеи» Нолана: 7 культовых фильмов по мотивам мифов Древней Греции

В преддверии выхода «Одиссеи» Кристофера Нолана хорошо бы вспомнить мифологию, легенды и сказки! Но не стоит кидаться к книжным полкам. Пока режиссёр готовит свою версию античного путешествия, Life.ru собрал 7 фильмов с высоким рейтингом, где древние легенды превращались в большое кино. Поехали смотреть?

Фильм «Приключения Одиссея» 1954 года

7 фильмов, которые вы обязаны посмотреть перед выходом «Одиссеи» 2026: «Приключения Одиссея» 1954 года. Фото © «Приключения Одиссея», режиссёр Марио Камерини, сценаристы Франко Брузати, Марио Камерини, Эннио Де Кончини

Самая логичная отправная точка перед «Одиссеей» Нолана 2026 года — классический фильм Марио Камерини о царе Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой к Пенелопе. Кинокартина указана как фэнтези и приключения, а в главных ролях: Кирк Дуглас, Сильвана Мангано, Энтони Куинн и Россана Подеста.

Это старомодное, но очень правильное приключенческое кино, где Одиссей проходит через соблазны, чудовищ, циклопов, коварных правителей и бесконечные испытания, но всё равно упрямо рвётся домой. В контексте будущего фильма Нолана «Приключения Одиссея» интересно посмотреть как раннюю экранную версию того же великого сюжета ещё до эпохи цифровых монстров, супергеройского пафоса и многомиллионных франшиз.

Фильм «Троя» 2004 года

Что посмотреть до выхода «Одиссеи» 2026: 7 лучших фильмов с атмосферой Античности (Брэд Питт сыграл Ахиллеса в фильме «Троя» 2004 года — масштабная экранизация «Илиады» о Троянской войне). Фото © «Троя», режиссёр Вольфганг Петерсен, сценаристы Дэвид Бениофф, Гомер

Действие «Трои» разворачивается примерно в XIV веке до нашей эры. После долгого противостояния между Троей и Спартой наступает хрупкое перемирие, а во дворце царя Менелая принимают троянских царевичей — рассудительного Гектора и его младшего брата Париса. Пока Гектор занят дипломатией и вопросами мира, Парис оказывается втянут в опасную связь с Еленой, супругой Менелая. Их чувство быстро превращается в запретную страсть, ради которой Парис решается на поступок, способный разрушить только что установленный мир, он увозит Елену с собой в Трою.

Главная особенность фильма Вольфганга Петерсена в полном отсутствии привычной для мифа божественной линии. Олимпийские боги здесь не вмешиваются в судьбы людей, не спускаются с небес и не направляют героев в бою. Режиссёр сознательно делает историю более земной и реалистичной, будто перед зрителем настоящая реконструкция возможных исторических событий. Многие кинокритики отмечают, что «Троя» 2004 года впечатляет масштабными сценами битв и зрелищностью. А некоторые даже называют фильм самым лучшим из всех исторических эпосов!

Фильм «Орфей» 1950 года

7 лучших фильмов об Античности, которые не переплюнет даже премьера Кристофера Нолана «Одиссея» 2026! (Жан Маре в фильме Жана Кокто «Орфей» 1950 года — поэтичная экранизация мифа об Орфее и Эвридике) Фото © «Орфей», режиссёр Жан Кокто, сценарист Жан Кокто

В основе фильма «Орфей» Жана Кокто 1950 года действительно лежит античный сюжет про Орфея и Эвридику. Но режиссёр не пересказывает миф, а переносит историю в современную реальность и усложняет её. Вместо простой легенды о любви и попытке вернуть возлюбленную из царства мёртвых перед зрителем появляется странная и поэтичная драма о творчестве, смерти и поиске вдохновения. В среднем многие зрители оценивают фильм не менее чем на 8 баллов из 10, что для работы, которой более 50 лет, отличный результат. Многие критики отмечают, что «Орфей» сентиментален, а другие утверждают, что он «сносит крышу».

Фильм «Ифигения» 1977 года

«Ифигения» 1977 года: топ-7 фильмов, которые можно посмотреть перед премьерой Кристофера Нолана. Фото © «Ифигения», режиссёр Михалис Какояннис, сценаристы Михалис Какояннис, Еврипид

Фильм «Ифигения» 1977 года — это выразительная экранизация античной трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде». Согласно древнегреческому мифу, Ифигения была дочерью Агамемнона и Клитемнестры. Когда греческое войско собиралось отправиться к Трое, флот оказался заперт в гавани Авлиды — попутного ветра не было, и поэтому корабли не могли выйти в море. Жрец Калхант объявил, что причина бедствия — гнев богини Артемиды, оскорблённой поступком Агамемнона. Чтобы умилостивить богиню и дать войску возможность продолжить поход, царь должен принести в жертву собственную дочь.

Многие критики отмечали, что снимать кино по античной литературе — это занятие неблагодарное. Однако именно «Ифигения» заслуживает высокую оценку, поскольку здесь нет театральных масок, а персонажи разговаривают живым, понятным языком, без торжественного пафоса и античного гекзаметра (древнейший стихотворный размер античной эпической поэзии). Но внешняя простота обманчива! По духу это всё тот же большой эпос, где герои кажутся почти равными богам.

Фильм «Ясон и аргонавты» 1963 года

Что посмотреть перед «Одиссеей» 2026 года: 7 лучших фильмов по античной литературе. Фото © «Ясон и аргонавты», режиссёр Дон Чэффи, сценаристы Жан Рид, Беверли Кросс, Аполлоний Родосский

Классическое приключенческое фэнтези Дона Чэффи, пожалуй, самый олдскульный фильм в подборке. Его можно отнести к жанрам «фэнтези», «боевик», «приключения» и даже «семейный». И как же хороша золотая эпоха покадровой анимации! Конечно, зрителю, привыкшему к безупречной цифровой графике, сегодня трудно воспринимать чуть механическую пластику скелетов в «Ясоне и аргонавтах» 1963 года. Но именно в этой несовершенной рукотворности и скрыта особая магия, ведь такие эффекты уже не обманывают глаз, зато по-прежнему цепляют.

Сегодня, в 2026 году, по мнению критиков, именно «возраст» делает этот фильм одним из лучших. В среднем «Ясон и аргонавты» зрители оценивают на 7 из 10 баллов, что считается высоким рейтингом для фильма, снятого более 60 лет назад. А в основе сюжета лежит знаменитый древнегреческий миф о Ясоне — герое, который вместе со своими спутниками отправился в опасное путешествие за Золотым руном. Его команда получила имя аргонавтов в честь корабля «Арго», на котором они пустились в этот легендарный поход.

Фильм «Царь Эдип» 1967 года

Античный миф о роковом пророчестве: 7 фильмов, которые нельзя пропускать перед премьерой Кристофера Нолана «Одиссея» 2026. Фото © «Царь Эдип», режиссёр Пьер Паоло Пазолини, сценаристы Пьер Паоло Пазолини, Софокл

Античная история о царе Эдипе пережила огромное количество театральных постановок и не раз переносилась на экран, но версия Пьера Паоло Пазолини 1967 года остаётся одной из самых выразительных и узнаваемых. Режиссёр, известный по «Медее», о которой мы поговорим чуть позже, «Декамерону» и «Цветку тысячи и одной ночи», подошёл к мифу как к материалу для глубокого авторского высказывания. К моменту создания «Царя Эдипа» Пазолини уже прошёл через увлечение неореализмом, марксистскими и фрейдистскими идеями, и всё это чувствуется в фильме.

Многие кинокритики сходятся во мнении, что режиссёру удалось восхитительно экранизировать этот литературный памятник, поскольку «Эдип Царь» Софокла — это уникальное произведение. Поэтому рейтинг фильма на 2026 год составляет 7.8 из 10 баллов, что можно считать высокой оценкой. Однако, чтобы понять, о чём идёт речь, необходимо увидеть картину своими глазами.

Фильм «Медея» 1969 года

Трагическая история волшебницы, Ясона и мести за предательство: 7 фильмов, которые нельзя пропускать перед премьерой Кристофера Нолана «Одиссея» 2026. Фото © «Медея», режиссёр Пьер Паоло Пазолини, сценаристы Пьер Паоло Пазолини, Еврипид

Как и обещали, второй фильм Пазолини, связанный с античной историей. Нетрудно догадаться, что картина связана с дохристианскими мифами. В «Медее» 1969 года Пазолини переносит на экран ожившие античные фрески и живописные полотна, уделяя визуальному миру фильма едва ли не ключевое значение. Его кадры выстроены как система символов. В костюмах, жестах, ритуалах и пространстве постоянно ощущается древняя, первобытная энергия мира, и именно поэтому фильм кажется не столько экранизацией трагедии, сколько погружением в архаическую реальность.

Многие зрители пишут, что сначала «Медея» кажется жуткой, однако к середине становится ясно, в чём достоинство этого фильма. Кстати, часто отмечают и работу главной актрисы — Марии Каллас, которой удалось привнести в образ трагедию покинутой женщины. Что интересно, судьба Марии Каллас во многом перекликается с образом её экранной Медеи. Такая же яркая, страстная и трагичная девушка в 1950–1960-е годы была одной из главных звёзд мировой оперы. За свою сравнительно недолгую жизнь Каллас успела стать музой для самых влиятельных и избранных людей своего времени.

Так что, пока мы ждём премьеру «Одиссеи», которая назначена на 17 июля, давайте вспомним по-настоящему культовые фильмы по мифологии и подготовимся к просмотру одной из самых ожидаемых кинокартин 2026 года. Кстати, а какие фильмы по античной литературе знаете вы? Пишите в комментариях. А ещё недавно Life.ru рассказал, что на самом деле произошло между Зиданом и Матерацци в финале ЧМ-2006!