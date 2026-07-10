Внучка Золотухина сыграет в новой экранизации «Войны и мира»

В предстоящей телевизионной адаптации эпопеи «Война и мир» Льва Толстого центральную героиню — Наташу Ростову — сыграет Мария Золотухина. Для 28-летней актрисы это знаковая роль: она приходится внучкой знаменитым артистам Валерию Золотухину и Нине Шацкой. Об этом «Газете.Ru» рассказали в онлайн-кинотеатре START.

Режиссёрское кресло проекта занял Сергей Урсуляк, а выход картины намечен на 2028 год — в честь двухвекового юбилея писателя. Партнёрами Золотухиной по съёмочной площадке станут Никита Волков (князь Андрей), Никита Языков (Пьер Безухов) и Никита Ефремов (Фёдор Долохов). Родителей Ростовой — графа и графиню — играют Михаил Пореченков и Анна Михалкова.

Актёрский ансамбль также включает Алексея Серебрякова (старый князь Болконский), Евгения Кошелева (Анатоль Курагин), Сергея Маковецкого (князь Василий), Александра Балуева (Кутузов) и Светлану Крючкову (Марья Ахросимова).

Сама Золотухина — выпускница мастерской Константина Райкина (ВШСИ, 2021 год), а её дебют в кино состоялся в драме «Праведник». Девушка является дочерью Дениса Золотухина, старшего наследника знаменитого актёра, ныне служащего священником. Детство будущей актрисы прошло в большой и шумной семье, которая сейчас всячески её поддерживает.

Незадолго до этого стало известно, что съёмки «Войны и мира» Урсуляка официально стартовали. Телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START опубликовали первые кадры. Это будет первая российская многосерийная версия романа после фильма Сергея Бондарчука, получившего «Оскар».