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8 июля, 11:08

Стартовали съёмки «Войны и мира» Сергея Урсуляка

Первые кадры новой экранизации «Войны и мира» от Сергея Урсуляка. Обложка © Telegram / START онлайн-кинотеатр

Первые кадры новой экранизации «Войны и мира» от Сергея Урсуляка. Обложка © Telegram / START онлайн-кинотеатр

Опубликованы первые кадры со съёмок новой экранизации «Войны и мира», режиссёром которой является Сергей Урсуляк («Ликвидация», «Тихий Дон»). Это будет первая российская многосерийная версия романа Толстого после фильма Бондарчука, который получил «Оскар».

Первые кадры новой экранизации «Войны и мира» от Сергея Урсуляка. Фото © Telegram / START онлайн-кинотеатр

Первые кадры новой экранизации «Войны и мира» от Сергея Урсуляка. Фото © Telegram / START онлайн-кинотеатр

Первые кадры новой экранизации «Войны и мира» от Сергея Урсуляка. Фото © Telegram / START онлайн-кинотеатр

Первые кадры новой экранизации «Войны и мира» от Сергея Урсуляка. Фото © Telegram / START онлайн-кинотеатр

Первые кадры новой экранизации «Войны и мира» от Сергея Урсуляка. Фото © Telegram / START онлайн-кинотеатр

Первые кадры новой экранизации «Войны и мира» от Сергея Урсуляка. Фото © Telegram / START онлайн-кинотеатр

Первые кадры новой экранизации «Войны и мира» от Сергея Урсуляка. Фото © Telegram / START онлайн-кинотеатр

Первые кадры новой экранизации «Войны и мира» от Сергея Урсуляка. Фото © Telegram / START онлайн-кинотеатр

Телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START объявили о старте съёмок. В проекте заняты Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова, Алексей Серебряков, Анна Михалкова и другие.

Главные роли исполнят Никита Волков — Андрей Болконский, Мария Золотухина — Наташа Ростова, Никита Языков — Пьер Безухов. Варвара Бочкова сыграет Элен Курагину. Экранизация приурочена к 200-летию Льва Толстого, которое будут отмечать в 2028 году. Дата премьеры пока не объявлена.

Зендая не смогла говорить на съёмках «Одиссеи» из-за мороза в Исландии
Зендая не смогла говорить на съёмках «Одиссеи» из-за мороза в Исландии

Ранее на съёмках нового сезона «Нового Ревизорро» ведущую Елену Летучую ударили по голове. Инцидент случился в медицинском центре, где пациентам незаконно оформляли кредиты. Когда съёмочная группа попыталась войти, на ведущую напал неизвестный мужчина — началась драка. Летучая получила травму головы, врачи прописали ей постельный режим, съёмки пришлось прервать.

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Наталья Афонина
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