Последний удар легенды: что на самом деле произошло между Зиданом и Матерацци в финале ЧМ-2006

9 июля 2006 года. Берлинский Олимпиаштадион, 109-я минута финала чемпионата мира. Капитан сборной Франции Зинедин Зидан разворачивается и бьёт головой в грудь итальянца Марко Матерацци. Судья Орасио Элисондо показывает красную карточку, и один из величайших футболистов планеты навсегда покидает поле. Прошло ровно двадцать лет, а тот удар вспоминают чаще, чем сам результат финала. Что произошло между двумя игроками на том матче и почему эта история осталась в футболе навсегда?

Мальчик с горячим сердцем: откуда взялась вспыльчивость Зидана

Зинедин Зидан: история последнего матча и знаменитого удара головой. Фото © ТАСС / IMAGO / STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Зинедин Зидан всегда был игроком двух крайностей. С одной стороны, гениальный техничный полузащитник, лидер и капитан, который в одиночку решал исход матча. С другой — человек с коротким запалом, который иногда терял контроль над эмоциями прямо на поле. Первый громкий звонок прозвенел ещё на ЧМ-1998: в матче против Саудовской Аравии Зидан наступил на лежащего на поле соперника Фуада Амина и получил красную карточку.

Тогда сборная Франции всё равно выиграла турнир, а сам Зидан позже получил «Золотой мяч» France Football по итогам 1998 года. Контраст между лидерскими качествами и внезапными вспышками гнева сопровождал его всю карьеру и постепенно стал частью его легенды. К 2006 году Зидан объявил, что чемпионат мира в Германии станет для него последним турниром в футболке сборной. Прощальный аккорд легенды должен был получиться красивым: состав французов был возрастным, а лидеры команды тоже готовились к завершению карьеры.

Италия против Франции: как накалялась атмосфера в Берлине

К финалу чемпионата мира по футболу 2006 года сборная Италии подошла в отличной форме, и большинство экспертов считали её фаворитом матча. Марко Матерацци к тому моменту уже прославился не только голами, но и умением выводить соперников из равновесия жёсткими фразами. Предпосылки к конфликту с Зиданом появились задолго до стартового свистка: оба футболиста были заметными фигурами турнира и должны были столкнуться в штрафной площади не один раз.

Матч начался для французов хорошо: на седьмой минуте Зидан хладнокровно пробил пенальти паненкой и обманул голкипера Джанлуиджи Буффона. Мяч коснулся перекладины и опустился за линией ворот под восторженный рёв французских трибун. Радость продлилась недолго: на девятнадцатой минуте Матерацци сравнял счёт мощным ударом головой после подачи с углового. С этого момента соперники сталкивались в каждом эпизоде, обменивались репликами и копили раздражение до самого дополнительного времени.

Секунда, которая перечеркнула карьеру

Что произошло между Зиданом и Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года. Фото © ТАСС / DPA

В 110-ю минуту Зидан и Матерацци снова сошлись у штрафной площади сборной Италии, причём итальянец держал соперника рукой поперёк груди. Мяч выбил Дженнаро Гаттузо, а игроки неспешно побежали в центр поля и по пути перебрасывались словами. Катастрофы ничто не предвещало: на лице Зидана даже мелькала улыбка во время очередной перепалки. Трибуны Олимпиаштадиона ещё не подозревали, что увидят один из самых громких моментов в истории футбола.

И вдруг всё изменилось за долю секунды. Зидан развернулся, широко расставил ноги, наклонил голову и с силой врезался ею в грудь Матерацци. Итальянец рухнул прямо на газон. Вокруг Зидана на удивление быстро воцарилась тишина: большинство игроков следили за мячом и просто не заметили эпизод. Первым к французу подбежал Буффон, следом подошёл Гаттузо, но настоящей потасовки так и не случилось. Элисондо остановил игру, связался с арбитрами бригады и после подтверждения эпизода показал Зидану красную карточку.

Что услышал Зидан: две версии одного скандала

Спустя несколько дней после финала Зидан дал интервью французскому телевидению и впервые публично объяснил причину своего поступка. Он признал, что провокация касалась его семьи. «Я хочу попросить прощения у всех детей, которые это видели. Этому нет оправдания, и я хочу быть честным. Я прошу прощения, но не жалею о своём поведении потому, что сожаление означало бы, что он был прав, говоря то, что сказал», — заявил тогда Зидан.

Конкретных слов Матерацци футболист так и не назвал, но пояснил природу личной обиды и болезненную для себя тему. «Он повторял оскорбления в адрес моей матери и сестры. Я пытался не слушать, но он продолжал повторять одно и то же. Я мужчина, и некоторые слова слышать тяжелее, чем терпеть удары. Я лучше бы получил удар, чем услышал такое», — рассказывал Зидан. Слухи о том, что итальянец назвал его «террористом», сам он подтверждать не стал. Тема была слишком личной, и реакция вышла бурной.

Пенальти, слёзы и сдержанный тренер

20 лет удару Зидана: главные факты о скандальном финале чемпионата мира. Фото © ТАСС / imago

Без капитана и штатного пенальтиста французы вышли на серию пенальти в уязвимом положении. Матерацци реализовал свой удар в серии, а у французов единственный промах допустил Давид Трезеге: после его удара мяч попал в перекладину. Тренер французов Раймон Доменек прокомментировал ситуацию на удивление сдержанно: «Видеть, как он заканчивает подобным образом, печально. У него была великая карьера и великий чемпионат мира», — сказал Доменек журналистам.

Сам Матерацци тоже не остался в стороне от скандала. В тот же вечер он выступил с собственным заявлением для прессы и отверг обвинения в расизме. «Я не говорил ничего про религию, политику или расизм. Я не оскорблял его мать. Я потерял свою маму в пятнадцать лет и до сих пор не могу сдержать эмоций, когда говорю о ней. Зидан мой герой, и я всегда им восхищался», — заявил итальянец. Он также добавил, что искренне уважает соперника и его игровые заслуги.

Сегодня, двадцать лет спустя, этот удар остаётся одним из самых обсуждаемых моментов в истории футбола. Матерацци выпустил ироничную книгу с выдуманными версиями своих слов и выиграл несколько исков против британских газет за расистские обвинения. Зидан же годами позже признавался, что не гордится поступком, но считает его частью прошлого. Большой спорт редко живёт без громких решений: МОК недавно снял санкции с российских атлетов, и это уже раскололо спортивный мир.