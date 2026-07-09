Появилось видео первого в истории Южной Кореи футбола между роботами

В Сети появились кадры с первого в истории турнира RoboCup, прошедшего в Южной Корее. Роботы-футболисты в прямом смысле рубились не на жизнь, а на смерть, и некоторых пострадавших пришлось увозить с поля в инвалидной коляске.

Кадры футбола турнира RoboCup, прошедшего в Южной Корее. Видео © Х / ChnConsulateSpk

На опубликованном видео машины бегут за мячом, отдают передачи, наносят удары по воротам и пытаются обороняться. При этом периодически игроки теряют равновесие и падают, однако в целом действуют всё точнее и увереннее.

Напомним, что турнир прошёл в южнокорейском Инчхоне. Матчи развернулись сразу на нескольких небольших площадках. Участие в состязаниях принимают команды разработчиков, чьи роботы запрограммированы действовать с минимальным вмешательством человека. И хотя по скорости и пластике движений механические футболисты пока сильно отстают от живых спортсменов, технология активно прогрессирует. RoboCup остаётся ключевой платформой, где инженеры отрабатывают баланс, компьютерное зрение и алгоритмы принятия решений в динамичной обстановке.